Сполучені Штати продовжують шукати цілі для санкцій на "Північний потік-2". Про нові обмеження можуть оголосити вже у травні 2021 року.

Адміністрація США продовжує відстежувати, проти кого потрібно ввести санкції за участь у проєкті.

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Коли можуть ввести нові санкції щодо газопроводу

Ми продовжуємо оцінку організацій, що мають стосунок до "Північного потоку-2",

– зазначив Прайс.

За його словами, адміністрація кожні 90 днів має надавати Конгресу дані про свою роботу в цьому напрямку.

"Наступна доповідь, як я розумію, буде в травні. І якщо у нас буде інформація про можливі санкції, ми повідомимо про це", – додав він.

Нагадаємо, раніше Держдеп США нових санкцій щодо трубопроводу не запропонував, але залишив ті, які встановила попередня адміністрація.

"Північний потік-2"? Це – газопровід довжиною понад 1 200 кілометрів, який Росія будує в обхід України. Наразі він готовий вже приблизно на 90%.

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