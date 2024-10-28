Политолог Игорь Чаленко рассказал 24 Каналу, что Украине надо уменьшать ожидания относительно выборов в США, ведь американское общество может максимально сосредоточиться на своей политике. Каждая из сторон, вероятно, не будет признавать победу оппонента.

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Коммуникация с партнерами

Игорь Чаленко отметил, что Украине важно усиливать коммуникацию не только с США, но ее с другими партнерами.

Он считает, что военная помощь от Соединенных Штатов Америки станет значительно меньше до конца первого квартала 2025 года.

Этот момент нам надо как-то пережить. Должна быть увеличена поддержка со стороны европейских партнеров и не только. Я очень сильно рассчитываю на Южную Корею,

– сказал политолог.

Южной Корее важно менять позиции по Киеву, ведь действия Северной Кореи в войне России против Украины являются очень опасными. Как известно, КНДР представляет серьезную угрозу для Сеула.

Южная Корея может начать поставлять оружие Украине, в частности артиллерийские снаряды. Далее, по мнению Игоря Чаленко, это сотрудничество может расшириться, и будет происходить передача бронетехники и танков.

Ну и в конце концов у Южной Кореи более 260 ракет Taurus. Хотелось бы, чтобы антипутинская проукраинская коалиция в мире крепла, а не наоборот, учитывая ситуацию в США,

– отметил он.

К слову, президент Южной Кореи Юн Сок Йоль заявил, что страна может рассмотреть поставки оружия Украине, если Северная Корея продолжит военное сотрудничество с Россией. Он подчеркнул, что Сеул "не будет сидеть сложа руки" на фоне переброски войск КНДР в Россию и готов поддержать Украину.