Політолог Ігор Чаленко розповів 24 Каналу, що Україні треба зменшувати очікування щодо виборів у США, адже американське суспільство може максимально зосередитись на своїй політиці. Кожна зі сторін, ймовірно, не визнаватиме перемогу опонента.

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Комунікація із партнерами

Ігор Чаленко зазначив, що Україні важливо посилювати комунікацію не лише із США, але її з іншими партнерами.

Він вважає, що військова допомога від Сполучених Штатів Америки стане значно меншою до кінця першого кварталу 2025 року.

Цей момент нам треба якось пережити. Має бути збільшена підтримка з боку європейських партнерів і не лише. Я дуже сильно розраховую на Південну Корею,

– сказав політолог.

Південній Кореї важливо змінювати позиції щодо Києва, адже дії Північної Кореї у війні Росії проти України є дуже небезпечними. Як відомо, КНДР становить серйозну загрозу для Сеулу.

Південна Корея може розпочати постачати зброю Україні, зокрема артилерійські снаряди. Далі, на думку Ігоря Чаленка, ця співпраця може розширитись, і відбуватиметься передача бронетехніки та танків.

Ну і врешті-решт у Південної Кореї понад 260 ракет Taurus. Хотілося б, щоб антипутінська проукраїнська коаліція у світі міцнішала, а не навпаки, зважаючи на ситуацію у США,

– зауважив він.

До слова, президент Південної Кореї Юн Сок Йоль заявив, що країна може розглянути постачання зброї Україні, якщо Північна Корея продовжить військову співпрацю з Росією. Він підкреслив, що Сеул "не сидітиме склавши руки" на тлі перекидання військ КНДР до Росії та готовий підтримати Україну.