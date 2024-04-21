Впервые в истории: США могут ввести санкции против подразделения ЦАХАЛ, – СМИ

США могут впервые в истории ввести санкции против одного из подразделений Армии обороны Израиля. Речь идет о батальоне "Нецах Егуда".

Журналисты The Guardian отметили, что это подразделение может получить санкции из-за обращения с палестинцами на оккупированном Западном берегу реки Иордан в непризнанном государстве Палестине.

Интересно США не будут защищать Украину, как Израиль: действительно ли нас "кинули" и что будет с помощью

США могут ввести санкции против "Нецах Иегуда"

Представители Государственного департамента США объявили о намерении наложить санкции на батальон "Нецах Иегуда" Армии обороны Израиля. По сообщениям израильских СМИ, батальон оказался под пристальным вниманием из-за вероятных нарушений прав человека в отношении палестинцев.

Этот беспрецедентный шаг правительства США вызвал сильную реакцию со стороны израильских политических деятелей, которые пообещали сопротивляться санкциям. Это первый случай, когда правительство США выбрало мишенью для санкций конкретное подразделение ЦАХАЛ таким образом.

Кроме того, израильская газета Haaretz сообщила, что Соединенные Штаты рассматривают возможность введения аналогичных мер против дополнительных полицейских и военных подразделений.

Предложенные санкции, которые будут введены в соответствии с законом Лихи 1997 года, запретят передачу американской военной помощи этим подразделениям и ограничат участие солдат и офицеров в тренировках с американской армией или в программах, финансируемых Соединенными Штатами.

Эта информация появилась после израильских авиаударов по городу Рафах на юге Газы в субботу вечером, в результате которых погибло 18 человек, в том числе 14 детей, как подтвердили представители органов здравоохранения Газы.

Новости о введении санкций появилась после заявления госсекретаря США Энтони Блинкена относительно решения, принятого по иску о нарушении Израилем закона Лихи. Он запрещает оказывать военную помощь полицейским или армейским подразделениям, которые грубо нарушают права человека.

Реализация Закона Лихи привела к блокированию американской помощи многочисленным подразделениям по всему миру, которые были обвинены в нарушении прав человека.

Батальон "Нецах Егуда", который входит в состав бригады "Кфир", изначально был создан в 1999 году, чтобы удовлетворить религиозные убеждения новобранцев из ультраортодоксальных и национальных религиозных общин, в том числе из экстремистских поселений, и исторически был развернут преимущественно на Западном берегу реки Иордан.