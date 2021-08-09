Сигнал для России: США заявили, что наблюдают за агрессией против Украины в Черном море

Украина регулярно сталкивается с агрессивными и провокационными действиями в акватории Черного моря. То же происходит и в воздухе.

Такие наблюдения сделал государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен.

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Он подчеркнул, что в некоторых случаях эти действия являются довольно агрессивными.

В Черном море мы видим агрессивные действия против Украины. Опасные действия на море и в воздухе, арест судов, что нарушают торговлю и доступ к энергетике,

– заявил он.

Что этому предшествовало

Утром 7 августа в воздушном пространстве Черновицкой области ВСУ зафиксировали неизвестный самолет. Чтобы перехватить его, в небо подняли истребитель МиГ-29. Неизвестное судно двигалось со стороны румынской границы.

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Энтони Блинкен неоднократно призывал давить на Россию, чтобы страна-агрессор наконец выполняла свои международные обязательства.

Заметим, что недавно Блинкен встретился с Дмитрием Кулебой и Андреем Ермаком. Политики обсудили возможности для углубления сотрудничества Украины и США. Кроме того, стороны обсудили предстоящую встречу Зеленского и президента США Джо Байдена.