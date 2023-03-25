Более 20 погибших и сотни разрушенных домов: по США пронесся мощный торнадо

В пятницу, 24 марта, южные штаты Америки накрыл мощный смерч. Больше всего разрушений и погибших зафиксировали в штате Миссисипи.

Очевидцы сообщают, что регион накрыл сильный шторм. Масштабные разрушения домов произошли из-за торнадо и града размером с мячик для гольфа.

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Стихия убила более 20 человек

Природная беда повредила линии электропередач – тысячи домов остались без света. Под завалами могут находиться люди, поисково-спасательная операция продолжается.

По состоянию на 17:50 известно, что в результате торнадо и сильных дождей по меньшей мере 23 человека погибли. Еще десятки человек получили ранения, а четыре человека числятся пропавшими без вести.

В штате Миссисипи зафиксировали мощный смерч: смотрите видео

Спасатели предупреждают, что количество погибших может увеличиться. Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями штата Миссисипи сообщило, что смертоносный торнадо двигался со скоростью 113 километров в час.

Реакция местных властей

Губернатор штата Миссисипи Тейт Ривз сообщил, что регион переживает сейчас великую трагедию.

Мэр города Роллинг-Форк Элдридж Уокер сказал, что город фактически уничтожен. Дома жителей превратились в груды обломков, машины перевернулись на бок, а деревья остались без веток.

США накрыл мощный торнадо / Фото AP, Reed Timmer

Офис шерифа округа Шарки в Роллинг Форк сообщил, что в разрушенных домах началась утечка газа.

Многие оказались под завалами. Некоторые подразделения правоохранительных органов пропали без вести в Шарки,

– говорится в сообщении.

По предварительным данным, дома 40 тысяч потребителей были обесточены в Теннесси, 15 тысяч остались без света в Миссисипи, еще 20 тысяч – в Алабаме.

Последствия стихийного бедствия: видео

Издание отмечает, что повреждения в Роллинг Форк были настолько масштабными, что несколько "ловцов штормов" – люди, следящие за погодой и ведущие прямые трансляции – транслировали смерчи и умоляли о спасении местных жителей. Некоторые в одиночку начали вывозить пострадавших из зоны опасности.

В результате шторма больше всего пострадал городок Роллинг Форк: смотрите видео

По прогнозам метеорологов, до 26 марта в округе выпадет еще 5–10 сантиметров осадков, поэтому жителей предупреждают о возможных наводнениях.