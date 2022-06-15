США наложили санкции на украинца и россиянина из-за связи с "Российским имперским движением"

В Штатах в санкционный список добавили трех граждан Украины, России и Швеции. Двух связывают с "Русским имперским движением", которое считают террористическим.

Так, санкции наложили на украинца Станислава Шевчука, шведа Антона Тулина и россиянина Александра Жуковского. Шевчук и Жуковский связаны с так называемым "Русским имперским движением".

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Что такое "Русское имперское движение"

Это крайняя ультраправая и монархическая организация, очерчивающая свою цель как восстановление в России самодержавной монархии. Основана она в Санкт-Петербурге.

Это "движение" было причастно к вербовке наемников к "квазиреспубликам" на оккупированном Донбассе. США и Канада в апреле 2020 признали организацию террористической. В Штатах называют это экстремистской группировкой, которая совершает насилие на этнической почве.

В американском Минфине также утверждают, что "Российское имперское движение" стремилось создать глобальную сеть насильственных и экстремистских группировок, чтобы взорвать демократические процессы.

Что известно о подсанкционных лицах

Станислав Шевчук в 2017 году якобы находился в США. Там он хотел наладить связи с праворадикальными группировками. Уже в 2019 году проводил кампании в поддержку своего движения в Европе.

Александр Жуковский с 2014 года собрал более 200 миллионов рублей. За них он покупал оружие и военное оборудование для боевиков в Донбассе и своего "движения". Когда Россия совершила полномасштабное нападение на Украину в феврале, мужчина также собирал средства для российских военных. Кроме того, он учил членов "движения" методам совершения террористических актов и насилия.

Антон Тулин принадлежит к неонацистской группировке "Северное движение сопротивления". Он причастен к серии взрывов в Гетеборге в 2016 году. В 2017 году Тулина и еще двое его сообщников приговорили в Швеции к полутора годам лишения свободы. По информации СМИ, Тулин учился в центре "Русского имперского движения".

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