Так, санкції наклали на українця Станіслава Шевчука, шведа Антона Туліна та росіянина Александра Жуковського. Шевчук і Жуковський пов’язані з так званим "Російським імперським рухом".

Важливо Депутати Держдуми та куратор кремлівської пропаганди потрапили під санкції у Чорногорії, – ЗМІ

Що таке "Російський імперський рух"

Це крайня ультраправа та монархічна організація, яка окреслює свою мету як відновлення в Росії самодержавної монархії. Заснована вона в Санкт-Петербурзі.

Цей "рух" був причетний до вербування найманців до "квазіреспублік" на окупованому Донбасі. США та Канада у квітні 2020 року визнали організацію терористичною. У Штатах називають це екстремістським угрупуванням, яке чинить насильство на етнічному ґрунті.

В американському Мінфіні також стверджують, що "Російський імперський рух" прагнув створити глобальну мережу насильницьких та екстремістських угруповань, щоб підірвати демократичні процеси.

Що відомо про підсанкційних осіб

Станіслав Шевчук 2017 році нібито перебував у США. Там він хотів налагодити зв’язки з праворадикальними угрупованнями. Вже у 2019 році проводив кампанії на підтримку свого руху в Європі.

Александр Жуковський з 2014 року зібрав понад 200 мільйонів рублів. За них він купував зброю і військове обладнання для бойовиків на Донбасі та свого "руху". Коли Росія здійснила повномасштабний напад на Україну в лютому, чоловік так само збирав кошти для російських військових. Крім того, він навчав членів "руху" методам здійснення терористичних актів та насилля.

Антон Тулін належить до неонацистського угруповання "Північний рух спротиву". Він причетний до серії вибухів у Гетеборзі у 2016 році. У 2017 році Туліна та ще двох його спільників засудили у Швеції до півтора року позбавлення волі. За інформацією ЗМІ, Тулін навчався в центрі "Російського імперського руху".

Може зацікавити – Росію можуть покинути тисячі доларових мільйонерів до кінця 2022: відео