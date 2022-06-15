Так, санкції наклали на українця Станіслава Шевчука, шведа Антона Туліна та росіянина Александра Жуковського. Шевчук і Жуковський пов’язані з так званим "Російським імперським рухом".
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Що таке "Російський імперський рух"
Це крайня ультраправа та монархічна організація, яка окреслює свою мету як відновлення в Росії самодержавної монархії. Заснована вона в Санкт-Петербурзі.
Цей "рух" був причетний до вербування найманців до "квазіреспублік" на окупованому Донбасі. США та Канада у квітні 2020 року визнали організацію терористичною. У Штатах називають це екстремістським угрупуванням, яке чинить насильство на етнічному ґрунті.
В американському Мінфіні також стверджують, що "Російський імперський рух" прагнув створити глобальну мережу насильницьких та екстремістських угруповань, щоб підірвати демократичні процеси.
Що відомо про підсанкційних осіб
- Станіслав Шевчук 2017 році нібито перебував у США. Там він хотів налагодити зв’язки з праворадикальними угрупованнями. Вже у 2019 році проводив кампанії на підтримку свого руху в Європі.
- Александр Жуковський з 2014 року зібрав понад 200 мільйонів рублів. За них він купував зброю і військове обладнання для бойовиків на Донбасі та свого "руху". Коли Росія здійснила повномасштабний напад на Україну в лютому, чоловік так само збирав кошти для російських військових. Крім того, він навчав членів "руху" методам здійснення терористичних актів та насилля.
- Антон Тулін належить до неонацистського угруповання "Північний рух спротиву". Він причетний до серії вибухів у Гетеборзі у 2016 році. У 2017 році Туліна та ще двох його спільників засудили у Швеції до півтора року позбавлення волі. За інформацією ЗМІ, Тулін навчався в центрі "Російського імперського руху".
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