США намеренно докладывали о тревожных сценариях эскалации, чтобы сдержать Россию, – CNN

Совет национальной безопасности США и разведка намеренно предоставляли Белому дому тревожные сценарии эскалации России против Украины. Так спецслужбы хотели сорвать планы и сдержать Кремль.

Стратегия американской разведки работает

Все эти действия осторожно координировали. Об этом со ссылкой на источники в Белом доме сообщило американское издание.

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СМИ отметило, что уже есть признаки того, что такая стратегия сработала. Президента России Владимира Путина застали врасплох. В то же время перехваченные данные разведчиков заставили российские спецслужбы сетовать на разоблачение их планов.

Теперь в Москве якобы проверяют, есть ли у них шпионы. Так разведка США заставила их усомниться в себе. Благодаря этому в Кремле могут ставить вопрос, удастся ли им воплотить агрессивные планы и сохранить их в тайне.

Однако такая стратегия привела к конфликтам с американскими СМИ. Все потому, что администрация Джо Байдена не предоставляла доказательства своих заявлений. Информация поступала в форме заявлений представителей разведки, а чиновники фактически просили журналистов сообщить эти данные без должного подтверждения.

Мы не инструментализируем прессу. Мы проводим стратегическую коммуникационную кампанию. Имейте в виду, что есть много потенциальных аудиторий для этих заявлений, будь то с трибуны, на брифинге или в других форматах,

– подчеркнул представитель разведки.

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Некоторые разведки якобы были удивлены количеством обнародованной информации. В том числе и о намерениях России сфабриковать повод для вторжения в Украину. В то же время один из представителей разведки заверил, что они придерживаются стандартных процедур рассекречивания.

Что США говорили о российских войсках возле границ Украины

Именно американские СМИ еще в конце октября 2021 года заявили о скоплении российских войск возле границ Украины. Только впоследствии эту информацию подтвердила наша разведка.

В январе 2022 года западные политики и СМИ еще больше начали говорить об эскалации. Они утверждали, что обострение якобы "неизбежно".

США и еще 3 страны даже приказали своим дипломатам или их родным эвакуироваться из Украины.

Заметим, что украинские политики утверждают, что война длится уже 8 лет, поэтому угроза существует всегда. Однако именно сейчас значительного обострения ситуации нет, так как войска агрессора дислоцируются возле наших границ еще с апреля.

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