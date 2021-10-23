США нанесли авиаудар в Сирии: погиб главарь террористов
Источник:Центральное командование США
Американские вооруженные силы выпустили ударный БПЛА на северо-западе Сирии. В результате него погиб один из лидеров "Аль-Каиды" Абдул Хамид аль-Матар.
Детали авиаудара США
В результате удара беспилотником MQ-9 мирные жители не пострадали. Об этом говорится в заявлении представителя Центрального командования США Джона Ригсби.
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Отстранения этого высокопоставленного лидера "Аль-Каиды" нарушит способность террористической организации планировать и осуществлять глобальные атаки, которые угрожают гражданам США, нашим партнерам и мирным людям,
– пояснил Ригсби.
Он отметил, что Аль-Каида продолжает представлять угрозу для США и союзников. Террористы используют Сирию как базу для координации с филиалами и планирования внешних операций.
"США и дальше будет атаковать членов Аль-Каиды и других террористических организаций, которые намерены нанести ущерб родине США", – подчеркнул представитель ведомства.
ЕС продлил санкции против "Аль-Каиды"
- 18 октября Совет министров по иностранным делам Европейского Союза продлил до 31 октября 2022 года санкции против "Аль-Каиды" и "Исламского государства". Впервые их ввели еще в 2016 году.
- Ограничения касаются запрета на путешествия в ЕС и замораживания активов. Учреждениям или людям, находящимся в Европе запретили передавать подсанкционным лицам любые экономические ресурсы.