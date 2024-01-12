Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк обратил внимание, что глобальная нестабильность растет. Еще одной точкой напряжения стало Красное море, в котором йеменские хуситы активно уничтожают международное морское право, международную навигацию.
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Россия дала пример другим режимам
По словам Подоляка, беззаконие увеличивается в разных частях света. Он также отметил одно важное обстоятельство.
Россия, начав великую войну в Восточной Европе/Украине и демонстративно разрушив всю архитектуру глобальной безопасности и глобального права, презрев конвенции, международные институты, показала пример всем специфическим агрессивным режимам: "Сегодня безнаказанные убийства, атаки, разрушения. Атакуйте и убивайте",
– написал советник.
Кроме того, Россия часто является прямым или опосредованным донором, финансистом, консультантом многих эскалаций в разных регионах, ведь заинтересована в разрешении новых конфликтов и отвлечении внимания от Украины.
Михаил Подоляк отметил, что вывод из этого прост: вернуть миру стабильность можно только после проигрыша России.
США, Британия и союзники поразили более 60 целей хуситов в Йемене
- Военно-воздушные силы США сообщили, что нанесли удары по более чем 60 целям хуситов вечером четверга, 11 января. Также рассказали, какие именно объекты атаковали.
- Об этом сообщил командующий американскими Центральными Воздушными силами. Алекс Гринкевич рассказал, что по узлам управления, складам боеприпасов, пусковым системам, производственным объектам и РЛС применили более 100 высокоточных боеприпасов.
- В британском Минобороны сообщили, что 4 истребителя RAF Typhoon FGR4 при поддержке самолета-заправщика Voyager применили управляемые бомбы Paveway IV для нанесения точечных ударов по объектам хуситов. США использовали ракеты Tomahawks и истребители с боевых кораблей.