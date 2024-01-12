Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк звернув увагу, що глобальна нестабільність зростає. Ще однією точкою напруги стало Червоне море, у якому єменські хусити активно знищують міжнародне морське право, міжнародну навігацію.
Дивіться також Удари по численних об'єктах хуситів у Ємені: з'явились відео атаки
Росія дала приклад іншим режимам
За словами Подоляка, беззаконня більшає в різних частинах світу. Він також наголосив на одній важливій обставині.
Росія, розпочавши велику війну у Східній Європі/Україні та демонстративно зруйнувавши всю архітектуру глобальної безпеки й глобального права, зневаживши конвенції, міжнародні інститути, показала приклад усім специфічним агресивним режимам: "Сьогодні час безкарних убивств, атак, руйнувань. Атакуйте та вбивайте",
– написав радник.
Крім цього, Росія часто є прямим чи опосередкованим донором, фінансистом, консультантом багатьох ескалацій у різних регіонах, адже зацікавлена у розв'язанні нових конфліктів та відвертанні уваги від України.
Михайло Подоляк зазначив, що висновок з цього простий: повернути світові стабільність можна лише після програшу Росії.
США, Британія та союзники уразили більш ніж 60 цілей хуситів у Ємені
- Військово-повітряні сили США повідомили, що завдали ударів по понад 60 цілях хуситів ввечері четверга, 11 січня. Також розповіли, які саме об'єкти атакували.
- Про це повідомив командувач американськими Центральними Повітряними силами. Алекс Гринкевич розповів, що по вузлах управління, складах боєприпасів, пускових системах, виробничим об'єктам і РЛС застосували понад 100 високоточних боєприпасів.
- У британському Міноборони повідомили, що 4 винищувачі RAF Typhoon FGR4 за підтримки літака-заправника Voyager застосували керовані бомби Paveway IV для завдання точкових ударів по об'єктах хуситів. США використовували ракети Tomahawks та винищувачі з бойових кораблів.