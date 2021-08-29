США нанесли удар по террористам в Кабуле: СМИ предполагают, что взрывов могло быть два

В столице Афганистана, которую захватили боевики, 29 августа прогремел новый взрыв. В Пентагоне подтвердили, что они нанесли удар по смертникам ИГИЛ.

Военный чиновник подтвердил изданию, что Штаты нанесли удар по автомобилю со смертниками, которые перевозили взрывчатку. Кстати, СМИ написали, что взрывов могло быть два.

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Штаты в Кабуле уничтожили авто смертников с боеприпасами

Штаты подтвердили, что с помощью беспилотника нанесли удар по автомобилю, в котором находилось "несколько террористов-смертников" из ИГИЛ.

Значительные вторичные взрывы из автомобиля указывали на наличие значительного количества взрывчатых материалов,

– рассказал чиновник из Штатов.

Он также добавил, что "пока нет никаких признаков" жертв среди гражданского населения. Информацию о значительном количестве взрывчатки подтвердил в твитере представитель Центрального командования США Билл Урбан.

По информации "АР", Штаты ликвидировали боевиков перед тем, как террористы сумели нанести удар по аэропорту Кабула. Он также добавил: "Оцениваем возможность того, что пострадали гражданские, однако пока об этом свидетельств нет".

СМИ публикуют вероятные последствия удара: смотрите видео

Взрывов могло быть два: боевики заявили о потерях

Боевики "Талибана" заявили, что ракета попала в квартал к северо-западу от аэропорта, убив ребенка. Однако больше никакой информации об этом нет.

Афганский телеканал Ariana News, ссылаясь на источники, сообщил в твитере о жертвах.

По неподтвержденным данным издания, якобы был удар в дом, где проживает 3 семьи.

По словам очевидцев, 6 человек, в том числе 4 детей, были убиты. Еще 4 получили ранения, когда миномет попал в дом в Кабуле,

– говорится в сообщении.

Пока никто не взял на себя ответственность за этот взрыв.

Кратко о взрывах 29 августа в Кабуле