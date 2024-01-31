США уже направили украинским военным бомбы GLSDB, – Нуланд

Виктория Нуланд дала понять, что украинские защитники в ближайшее время получат американские бомбы GLSDB. Это оружие предоставлено в рамках помощи от США.

Заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд заявила, что американские бомбы GLSDB уже направляются к ВСУ. Об этом она сказала в Киеве на брифинге, который проходил вечером 31 января.

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Что сказала Нуланд

Представитель Госдепартамента США заверила в поддержке Украины со стороны Вашингтона.

США продолжают оказывать Украине поддержку, в частности новые инвестиции, новые системы вооружения, такие как Small Diameter Bomb (бомбы малого диаметра – речь идет о GLSDB – 24 Канал), которые уже едут на фронт. А также восстановление оборонной промышленности для обеспечения длительной борьбы против тех, кто хочет украсть нашу свободу,

– заявила Нуланд.

Заместитель госсекретаря США отметила, что Силам обороны удалось деоккупировать 50% территорий, которые россияне пытались захватить с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Также Нуланд заявила, что наши воины нанесли значительный ущерб сухопутным войскам страны-агрессорки и Черноморскому флоту государства террориста. По ее словам, это привело к росту экономики Украины от 4% до 5%, чему "страны мира должны позавидовать".

Кроме этого, Нуланд поделилась подробностями своего визита в Киев. В нашей столице она обсуждала климат для международных инвестиций и продолжение развития украинских институций, а также борьбу с коррупцией и теневой экономикой.

Что говорят эксперты о GLSDB