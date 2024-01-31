США уже направили украинским военным бомбы GLSDB, – Нуланд
Источник:"РБК-Украина"
Виктория Нуланд дала понять, что украинские защитники в ближайшее время получат американские бомбы GLSDB. Это оружие предоставлено в рамках помощи от США.
Заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд заявила, что американские бомбы GLSDB уже направляются к ВСУ. Об этом она сказала в Киеве на брифинге, который проходил вечером 31 января.
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Что сказала Нуланд
Представитель Госдепартамента США заверила в поддержке Украины со стороны Вашингтона.
США продолжают оказывать Украине поддержку, в частности новые инвестиции, новые системы вооружения, такие как Small Diameter Bomb (бомбы малого диаметра – речь идет о GLSDB – 24 Канал), которые уже едут на фронт. А также восстановление оборонной промышленности для обеспечения длительной борьбы против тех, кто хочет украсть нашу свободу,
– заявила Нуланд.
Заместитель госсекретаря США отметила, что Силам обороны удалось деоккупировать 50% территорий, которые россияне пытались захватить с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Также Нуланд заявила, что наши воины нанесли значительный ущерб сухопутным войскам страны-агрессорки и Черноморскому флоту государства террориста. По ее словам, это привело к росту экономики Украины от 4% до 5%, чему "страны мира должны позавидовать".
Кроме этого, Нуланд поделилась подробностями своего визита в Киев. В нашей столице она обсуждала климат для международных инвестиций и продолжение развития украинских институций, а также борьбу с коррупцией и теневой экономикой.
Что говорят эксперты о GLSDB
- Военный эксперт Роман Свитан в разговоре с 24 каналом недавно назвал GLSDB мощным оружием, способным поражать цели на расстоянии до 150 километров. По его словам, 3 таких бомб хватит для уничтожения или выведения из строя военного объекта противника: укрепрайона, определенных железобетонных укреплений, складов и т.д.
- Не так давно военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отметил, что это не совсем бомбы, хотя боевая часть этого оружия действительно является бомбой планировочного типа. GLSDB имеет разгонный блок как у М30 и М31, которые являются разгонными блоками для реактивных снарядов М142 HIMARS.
- Как пояснил эксперт, разгонный блок GLSDB задает основной импульс. Когда в нем заканчивается топливо, бомба отделяется и может планировать еще на несколько десятков километров.