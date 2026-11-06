Соединенные Штаты направили 48 морских пехотинцев в Балтийское море для проведения совместных операций с военными Финляндии. Американские бойцы будут противодействовать российским подводным диверсиям и защищать морские коммуникации.

Как пишет издание TechRadar, военнослужащие 2-го разведывательного батальона 2-й дивизии морской пехоты США будут действовать совместно с Береговой бригадой Финляндии в рамках миссии НАТО "Baltic Sentry".

Высокотехнологичная защита прибрежной зоны

Главной задачей подразделения определен не огневой бой, а высокотехнологичная разведка и мониторинг акватории. Американские морские пехотинцы будут использовать беспилотные авиационные системы и прибрежные датчики для прямой передачи данных в объединенный центр Альянса.

Совместное развертывание направлено на нейтрализацию нестандартных вызовов в Балтийском море. Командующий силами морской пехоты США в Европе и Африке генерал-майор Дэниел Шипли заявил, что сотрудничество с финскими союзниками позволит создать "слаженную и смертоносную команду для сдерживания гибридных угроз в прибрежной зоне Балтики".

Переброска военных разведчиков произошла на фоне целого ряда подозрительных аварий на морском дне региона. В частности, в ноябре 2024 года в море оборвались два волоконно-оптических кабеля, а впоследствии была повреждена линия электропередачи Estlink 2 между Финляндией и Эстонией вместе с четырьмя телекоммуникационными магистралями.

Кроме того, журналистские расследования зафиксировали более 500 эпизодов, когда 17 российских гражданских траулеров часами дрейфовали непосредственно над подводными кабелями между Великобританией, странами Европы и США.

Противодействие подводному саботажу Кремля

Весной 2026 года силы НАТО уже сорвали учения российского спецподразделения GUGI у Свальбарда, где испытывался механизм для незаметного перерезания подводных коммуникаций. Параллельно Москва продолжает нарушать воздушные границы балтийских государств, устраивает поджоги с помощью агентов в Эстонии и угрожает ядерным арсеналом.

Руководство Альянса подчеркивает непоколебимость коллективной безопасности, несмотря на любое давление. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отверг угрозы Москвы, заверив: "Если что-то произойдет, мы готовы дать отпор".

Появление подразделения морской пехоты США на финском побережье посылает Кремлю четкий сигнал о круглосуточной защите критически важных коммуникаций, даже несмотря на призывы Пентагона избегать чрезмерной публичной напряженности.

Напомним, президент Финляндии Александр Стубб оценил риск прямой агрессии со стороны России против своей страны. В то время как президент Украины Владимир Зеленский предупреждает о распространении войны Москвой за пределы Украины, финский лидер сохраняет спокойный тон и не считает нападение на свою страну реальным.