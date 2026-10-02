США направляют морских пехотинцев в Балтийское море для защиты инфраструктуры НАТО

Соединенные Штаты направляют специализированное подразделение морской пехоты в регион Балтийского моря. Американские военные будут помогать европейским союзникам охранять подводные коммуникации и вести тактическую разведку и вести тактическую разведку.

Как сообщает Пентагон, в Европу отправятся около 40 военнослужащих. Это бойцы разведывательного батальона, которые обычно базируются в Северной Каролине. Они будут работать бок о бок с Береговой бригадой Финляндии.

Задачи миссии и оснащение

Главная цель развертывания заключается в усилении контроля над морским пространством и защите критически важной подводной инфраструктуры. Для выполнения этих задач американские морские пехотинцы будут использовать небольшие беспилотники и специальные береговые датчики.

Всю собранную информацию будут оперативно передавать в общую систему НАТО, чтобы союзники могли мгновенно реагировать на потенциальные угрозы.

Участие американских военных в операции "Baltic Sentry" демонстрирует способность США быстро перебрасывать специализированные силы туда, где они наиболее необходимы,

– подчеркнул Дэниел Шипли.

Сама операция Baltic Sentry является совместной оборонной инициативой стран Альянса. Европейские государства координируют свои действия через Объединенное командование НАТО, тогда как американское подразделение обеспечивает необходимую техническую и разведывательную поддержку на местах.

Кстати, многочисленные военные эксперты и разведывательные службы разных стран предупреждают, что Россия может не ограничиться войной против Украины и готовиться к агрессии против других государств. Такое мнение в эфире 24 Канала высказал и президент аналитического центра "Политика" Олег Лесной.

По его словам, Москва уже ведет гибридную войну в Европе, а заявления Кремля о якобы " "защита русскоязычного населения" в странах Балтии" могут свидетельствовать о подготовке к возможному вторжению в одну из них.