Як повідомляє Пентагон, до Європи вирушать близько 40 військовослужбовців. Це бійці розвідувального батальйону, які зазвичай базуються у Північній Кароліні. Вони працюватимуть пліч-о-пліч із Береговою бригадою Фінляндії.

Завдання місії та оснащення

Головна мета розгортання полягає у посиленні контролю за морським простором та захисті критичної підводної інфраструктури. Для виконання цих завдань американські морпіхи використовуватимуть невеликі безпілотники та спеціальні берегові сенсори.

Усю зібрану інформацію оперативно передаватимуть до спільної системи НАТО, щоб союзники могли миттєво реагувати на потенційні загрози.

Участь американських військових у Baltic Sentry демонструє здатність США швидко перекидати спеціалізовані сили туди, де вони найбільш необхідні,

– підкреслив Деніел Шиплі.

Сама операція Baltic Sentry є спільною оборонною ініціативою країн Альянсу. Європейські держави координують свої дії через Об'єднане командування НАТО, тоді як американський підрозділ забезпечує необхідну технічну та розвідувальну підтримку на місцях.

До речі, численні військові експерти й розвідки різних країн попереджають, що Росія може не обмежитися війною проти України та готуватися до агресії проти інших держав. Таку думку в етері 24 Каналу висловив і президент аналітичного центру "Політика" Олег Лісний.

За його словами, Москва вже веде гібридну війну в Європі, а заяви Кремля про нібито "захист російськомовних" у країнах Балтії можуть свідчити про підготовку до можливого вторгнення в одну з них.