Но, с другой стороны, и Россия не просто так согласилась поговорить, ведь до того, Кремль всячески игнорировал любые переговоры, так как Офис Президента Зеленского четко дал понять – минские соглашения на московских условиях выполнять не станет.

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Но, России просто жизненно необходима эта пауза – это время для окончательного решения. Ведь все требования Путина отвергли, а Украина заручилась поддержкой даже тех стран, которые раньше оставались в стороне от конфликта. Путин всё больше оказывается в изоляции и именно поэтому он вернулся к формату, от которого сам же и отказывался.

Почему? Да потому что очевидно, что США не стали склонять Киев к миру на условиях Путина. А вот Германия и Франция, которые укатывают Украину на формулы Штайнмайера и особый статус Донбассу, еще могут сыграть свою роль. Ну, как минимум затянуть время – точно.

Понимаю, что во всем этом круговороте новостей можно уже запутаться, а потому давайте сейчас вместе разберемся – как США и НАТО дали громкую пощечину Путину и почему вдруг ожил нормандский формат?

Встреча советников лидеров нормандской четверки

Итак, начнем с нормандского формата. Накануне советники лидеров Украины, России, Германии и Франции встретились в Париже, чтобы обсудить ситуацию на Донбассе. Сразу после 8-часовых переговоров глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак очертил первые результаты.

Важно отметить, что стороны договорились снова встретится через 2 недели, но уже в Берлине. Здесь появляется надежда, что как минимум на этот период Кремль берет паузу. Но, как отметил глава украинского МИДа Кулеба – это то время, когда Западу стоит перейти к жестким ответам России.



Ермак прокомментировал встречу / Фото Офиса Президента

И я здесь соглашусь с Кулебой, ведь даже по результатам нормандской встречи очевидно – Кремль от своих амбиций не отказывается. Да, стороны подтвердили важность соблюдения режима прекращения огня на Донбассе, но все мы знаем цену слов россиян.

С другой стороны, и российский представитель Козак это не скрывал, Россия, проиграв переговоры с США и НАТО пытается склонить Украину на переговоры с террористами на Донбассе и выставить это некой победой.

Мол, Кремль готов пойти на деэскалацию, но если Киев начнет диалог с боевиками и предоставит им особый статус. Ведь такой сценарий может показаться уместным даже некоторым западным партнерам.

К счастью Киев не соглашается садится за один стол переговоров с боевиками, ведь это их легитимизирует. А именно этого Кремль и добивается.

Сейчас Путин пытается показать всему миру, что, мол, он не против пойти на деэскалацию, но пусть сначала Украина признает особый статус Донбасса, проведет там выборы под дулом российских автоматов и всё утихнет. Но так как Украина на это не пойдет, я лично не верю в прорыв нормандского формата даже через 2 недели.

Почему Кремль вернулся к нормандскому формату

Но, почему Кремль, понимая провальность Нормандии, всё же вернулся к ней? С одной стороны, Путин может использовать отказ Киева идти на поводу по минским соглашением как повод возобновить активные боевые действия на Донбассе.

Именно для этого российский политикум сейчас раздувает тему прямых поставок оружия своим боевикам и даже вероятность признания этих псевдореспублик. Логика простая – Кремль дает последний шанс Украине выполнить все московские условия минских соглашений, или же большая война неизбежна.

Но с другой стороны, и этот сценарий мне видится куда более вероятным, Путин получил пощечину от Запада, а потому тянет время, чтобы принять окончательное решение.

Дело в том, что накануне, США и НАТО передали в Москву письменный ответ на все гарантии безопасности, которые требовал Путин. И оказалось, что никто на уступки не пошел.

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Вашингтон продолжает поставлять оружие в Киев

В заявлении США речь идет о том, что требования Путина о выводе войск и вооружений НАТО из Восточной Европы и не вступлении Украины в Альянс – неприемлемы. И хотя США все же надеются на решение конфликта дипломатическим путем, там готовы к любому сценарию вокруг Украины.

И чтобы подтвердить свою решительность, Вашингтон продолжает поставлять оружие в Киев.

Но, что важно, в документе изложены обеспокоенности США и европейских партнеров в адрес России. Проще говоря – теперь требования выставляет Запад, там готовы обсудить с Россией вопросы прозрачности проведения военных учений в Европе, а также сокращения стратегических наступательных вооружений.

Кроме того, в документе подчеркнули то, что так сильно бесит Кремль – все ответы были согласованы с Украиной и европейскими партнерами. И в этом ответе кроется самое главное. Ведь после этих слов Блинкен заявил, что НАТО уже куда детальнее распишет свой ответ по поводу размещения войск в Европе.



Блинкен заявил, что НАТО распишет свой ответ / Фото Getty Images

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в ответ на требование Кремля сократить военное присутствие Альянса в Восточной Европе, ответил, что это невозможно, пока российские войска находятся на территории Украины, Грузии и Молдовы. Дальше Столтенберг заявил, что так как Россия не идет на деэскалацию, то НАТО вынужден усиливать свое военное присутствие вблизи Украины.

И этот вопрос даже не обсуждается – в Восточной Европе будет столько войск, сколько в Альянсе посчитают нужным. Кроме того, Столтенберг выкатил целый список требований к России.

Генсек Альянса предложил продолжить переговоры в рамках Совета Россия – НАТО по поводу снижения космических и киберугроз, обеспечения безопасности в воздухе и на море, а также соблюдения международных договоренностей по биологическому и химическому оружию.

Ответ России от НАТО

Заканчивается ответ России от НАТО словами о том, что Альянс готов к худшему сценарию и уже привел в боевую готовность свои силы реагирования. Конечно же Кремлю такой ответ США и НАТО не понравился.

Но показательно то, что глава российского МИД Сергей Лавров ограничился лишь заявлением о том, что ответ от Запада не удовлетворяет Россию. И тут же добавил, что хоть Вашингтон и просил не публиковать его ответ, совсем скоро он станет достоянием общественности.

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Удивляться здесь нечему, ведь российскому МИДу не привыкать сливать дипломатическую переписку. Но, такие действия говорят о том, что Кремлю прямо сейчас нечего противопоставить, а потому он просто пытается хоть как-то насолить Вашингтону. Но, пока Кремль беснуется, Запад, к счастью, продолжает нарабатывать сдерживающие инструменты.

Вашингтон сделает всё, чтобы "Северный поток-2" не был запущен.

Накануне в Белом доме еще раз подчеркнули, что если Россия решится на новое вторжение в Украину ее ждут невиданные ранее санкции. Кроме того, в Госдепартаменте США подтвердили, что в случае вторжения России на территорию Украины, Вашингтон сделает всё, чтобы "Северный поток-2" не был запущен.

К слову, уже в середине февраля Белый дом посетит канцлер Германии Олаф Шольц, и как раз во время встречи с ним Байден должен окончательно расставить все точки над "и" в этом вопросе.

Ведь, как известно, Германия упирается тому, чтобы "СП-2" блокировали из-за вероятной войны.

И вот в вопросе поставок газа прямо сейчас разворачивается еще одна любопытнейшая игра. Путину кажется, что газ является его главным рычагом давления на Европу. И в этом есть доля правды, Европа часто готова прогнутся под его требования лишь бы не потерять поставки голубого топлива. Но, здесь в игру вступают США, которые прямо сейчас готовят Европу и Путина к тому, что поставки газа не будут проблемой.



США готовят Путина к тому, что поставки газа не будут проблемой / Фото Getty Images

Дело в том, что накануне Энтони Блинкен вел переговоры с Катаром относительно экстренных поставок газа в Европу, в случае если Россия еще сильнее закрутит газовый вентиль. А такова угроза действительно существует, ведь Европа на 40% зависима именно от российского газа и Путин может этим манипулировать.

Например, многие европейские страны просто боятся вводить жесткие санкции против России даже в случае ее вторжения в Украину, так как боятся остаться совсем без газа. И вот уже в понедельник в Вашингтон на встречу с Джо Байденом прибудет Эмир Катара.

Главная тема встречи – планы поставок газа в Европу из Катара на случай непредвиденных обстоятельств по поставкам из России после вторжения в Украину. Проще говоря, Белый дом хочет, чтобы Катар помог европейским странам ввести жесткие санкции, не рискуя энергетическим кризисом. Мол, не бойтесь идти против Путина, газ у вас точно будет.

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И что важно, подобные переговоры США сейчас ведут не только с Катаром, но и с другими крупными экспортерами газа. А это значит, что один из своих главных козырей Путин теряет прямо сейчас. К тому же, если такие диалоги ведутся, то вполне вероятно, что Европа и без вторжения Путина в Украину может постепенно перейти на другие источники газа.

И это лишь один пазл из того, на что нарывается Россия. Очевидно, что главными союзниками Украины на сегодняшний день являются США, Великобритания, Турция и ЕС.

Но, оказалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен, в последние дни поднимал вопрос поддержки нашей страны и с менее очевидными вероятными партнерами Украины - например, с Кувейтом, Саудовской Аравией, Объединенными Арабскими Эмиратами и даже Бразилией.

К тому же, обсуждался вопрос поддержки Украины и со странами в другой части мира:

Индией;

Японией;

Южной Кореей.

И как вы знаете, Япония уже заявила, что готова ответить на любую агрессию Путина против Украины. Идея такой консолидации проста – показать Путину, что его новое вторжение в Украину откликнется давлением со всех сторон, причем даже от тех, от кого Кремль мог и не ожидать.

Энтони Блинкену удалось переговорить с Ван И

Более того, накануне Энтони Блинкену удалось переговорить с главой китайского МИДа Ван И и выдавить из него, пусть и скупое, но все же заявление о том, что единственным вариантом решения российско-украинского конфликта являются минские соглашения и Кремлю не следует их избегать.

И что важно – это заявление прозвучало накануне визита Путина в Пекин. Чисто политически – это хороший сигнал, чтобы заставить Путина идти на диалог. Вся проблема здесь в том, что Россия всячески пытается сделать вид, что она не является стороной конфликта и пытается усадить Киев за стол переговоров с боевиками.

Но, всё же в Украины появляется всё больше шансов склонить Кремль к выполнению Минска именно в том виде, как это прописано в документе, а не как видится Путину. Ведь всё больше стран на этом настаивают и Путин заходит в тупик.

Накануне президент Турции Реджеп Эрдоган предложил проводить встречи ТКГ в Стамбуле, так как в Минске это сделать нереально. А чтобы подтвердить свою приверженность мирному урегулированию конфликта в Украине, Эрдоган четко заявил – если Россия пойдет на обострение – Турция будет выполнять требования членства в НАТО.

Эта фраза говорит об одной очень важной детали – если Путин снова нападет на Украину, а в НАТО решат нанести ответный удар, Турция не останется в стороне и не будет умиротворять Путина. Именно поэтому, как мне кажеться, Кремль снова пошел на переговоры в нормандском формате.

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Да, Россия продолжает настаивать на своих абсурдных требованиях к Украине, но в то же время Москва оказалась в положении, когда ей же выгодно перестать вилять и отнекиваться. И здесь важно, чтобы официальный Киев, ни в коем случае не шел на уступки.