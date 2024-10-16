Украина возмущена "двойными стандартами" и неограниченной поддержкой Израиля от США, – Politico

Соединенные Штаты развернули передовые системы ПВО и десятки военных, чтобы защитить Израиль от массированной ракетной атаки, которую совершил 1 октября Иран. В Украине возмущены, что не имеют такого же уровня поддержки от американских партнеров.

Об этом говорится в материале издания Politico. В Киеве назвали такую политику США "двойными стандартами".

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Почему американцы не сбивают российские ракеты в небе над Украиной

Журналисты отметили, что когда американские и британские системы противовоздушной обороны и истребители помогли сбить сотни иранских ракет 1 октября, в Министерстве иностранных дел Украины призвали союзников "защищать украинское воздушное пространство с такой же решимостью и без колебаний от российских ракетных и беспилотных атак". Там отметили, что человеческая жизнь одинаково ценна в любой части мира.

В то же время в материале указано, что причина, почему США действуют смело в Израиле и осторожно в Украине, понятна. Ведь Россия вооружена ядерным оружием, а Иран – нет.

Жесткий ответ, который украинцам, возможно, не нравится слышать, но, к сожалению, правдивый, заключается в том, что мы можем рискнуть сбить иранские ракеты над Израилем, не спровоцировав прямую войну с Тегераном, которая может привести к ядерной войне. Гораздо больше риска есть, если поступить так же с российскими ракетами,

– сказал старший помощник Сената США, который работает по вопросу Украины.

Двое чиновников администрации Байдена на условиях анонимности выразили то же самое.

Авторы отметили, что отправка американских войск в Украину для сбивания российских ракет может "спровоцировать прямое военное столкновение между двумя ведущими ядерными державами мира" на фоне "крупнейшей войны в Европе со времен Второй мировой войны". Тогда как на Ближнем Востоке США могут сбить ракеты над Израилем, не спровоцировав войну с ядерным противником.

В материале также говорится, что Иран усовершенствовал ядерный материал до уровней, близких к оружейному, но "не пытался создать атомную бомбу".

Как сейчас союзники помогают Украине в отражении атак

Временно исполняющий обязанности начальника управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что сейчас партнеры уже передают данные украинцам о перемещении российских бомбардировщиков к огневым позициям.

Получив предупреждение, тысячи солдат разведки, связи и мобильных подразделений противовоздушной обороны начинают действовать. Украинские пилоты также активизируются на случай очень больших атак.

В материале также говорится, что Киев хочет, чтобы Польша и Румыния активно сбивали вражеские цели как в собственном воздушном пространстве, так и над Западом Украины. Киев и Варшава договорились обсудить эту возможность в недавнем соглашении о взаимной безопасности, но пока Польша не меняет политику.

Варшава дала понять, что не будет действовать без полной поддержки всего альянса НАТО, а министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что такой поддержки не хватает, в том числе и со стороны Вашингтона.

Хотя Киев стремится, чтобы его союзники действовали так же, как они действуют с Израилем, двое украинских офицеров ПВО на условиях анонимности сказали, что сделать это легче над Израилем, чем над Украиной.

Израиль – небольшая страна, то есть США могут использовать свои корабельные системы ПВО. Между тем Украина огромная и недоступна для западных военно-морских сил: ее союзникам нужно будет расположить противовоздушную оборону на западной границе страны, с которой они могли бы защищать только соседнюю территорию,

– указано в материале.

Странам НАТО, возможно, также придется летать на реактивных истребителях над Украиной, что может привести к прямым столкновениям с Россией – именно этого Белый дом пытается избежать.

В то же время журналисты убеждены, что слишком осторожная политика Запада в отношении России посылает миру сигнал, что ядерные государства "пользуются почетом, в котором отказывают нормальным странам". А это повышает риск того, что такие страны, как Иран, решат использовать ядерное оружие, уничтожив режим нераспространения ядерного оружия, который направлен на ограничение количества ядерных государств.