Об этом в программе Сергея Лещенко "Что это было?" на 24 канале заявил экс-посол США в России Майкл Макфол. Как он рассказал, ему жаль, что Байден в разговоре с Владимиром Путиным говорил только о санкциях в случае наступления на Украину.

Байден не рассматривает возможность применения армии США для защиты Украины от России

В то же время он мог бы обсудить другие шаги, которые США, НАТО и Евросоюз могли бы делать для помощи украинскому государству.

Справка. Путин и Байден 7 декабря провели переговоры. Во время разговора глава Белого дал ясно понять, что США и их союзники отреагируют сильными экономическими и другими мерами в случае военной эскалации.

Как рассказал дипломат, не нужно мечтать, что американские солдаты спасут Украину.

Конечно, американцы не будут воевать против россиян для Украины. Все это прекрасно понимают. Байден это понимает, Путин понимает,

– заявил дипломат.

Однако у американской стороны есть возможность обеспечить условия, чтобы украинцы могли сами себя защитить. Макфол выразил надежду, что Байден и его команда будут очень внимательно заниматься этим вопросом.

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Программа "Что это было?" на 24 канале: смотрите видео

Что этому предшествовало