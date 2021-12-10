Об этом в программе Сергея Лещенко "Что это было?" на 24 канале заявил экс-посол США в России Майкл Макфол. Как он рассказал, ему жаль, что Байден в разговоре с Владимиром Путиным говорил только о санкциях в случае наступления на Украину.
Байден не рассматривает возможность применения армии США для защиты Украины от России
В то же время он мог бы обсудить другие шаги, которые США, НАТО и Евросоюз могли бы делать для помощи украинскому государству.
Как рассказал дипломат, не нужно мечтать, что американские солдаты спасут Украину.
Конечно, американцы не будут воевать против россиян для Украины. Все это прекрасно понимают. Байден это понимает, Путин понимает,
– заявил дипломат.
Однако у американской стороны есть возможность обеспечить условия, чтобы украинцы могли сами себя защитить. Макфол выразил надежду, что Байден и его команда будут очень внимательно заниматься этим вопросом.
Узнайте больше В Кремле обнародовали свои результаты по переговорам Байдена и Путина
Программа "Что это было?" на 24 канале: смотрите видео
Что этому предшествовало
- Джо Байден и Владимир Путин 7 декабря провели разговор в видеоформате, который длился более 2 часов.
- В Белом доме подчеркнули, что Байден выразил обеспокоенность по поводу эскалации у границы Украины. Президент США также подтвердил поддержку суверенитета и территориальной целостности государства.
- По данным российских СМИ, глава государства-агрессора якобы заявил американскому президенту, что требует гарантий нерасширения НАТО в восточном направлении.
- Владимир Зеленский считает переговоры с Байденом и Путиным позитивом. По его словам, победа в том, что США всегда поддерживали Украину. Также в этой ситуации видна личная роль Байдена в урегулировании войны на Донбассе.