Про це у програмі Сергія Лещенка "Що це було?" на 24 каналі заявив експосол США в Росії Майкл Макфол. Як він розповів, йому шкода, що Байден під час розмови з Володимиром Путіним говорив тільки про санкції у разі наступу на Україну.

До теми Байден не розглядає можливість застосування армії США для захисту України від Росії

Натомість він міг би обговорити інші кроки, які США, НАТО та Євросоюз могли б робити для допомоги українській державі.

Довідка. Путін та Байден 7 грудня провели перемовини. Під час розмови глава Білого дав чітко зрозуміти, що США та їхні союзники відреагують сильними економічними та іншими заходами у разі військової ескалації.

Як розповів дипломат, не треба мріяти, що американські солдати врятують Україну.

Звичайно, американці не будуть воювати проти росіян для України. Усі прекрасно це розуміють. Байден це розуміє, Путін розуміє,

– заявив дипломат.

Однак американська сторона має можливість забезпечити умови, щоб українці могли самі себе захистити. Макфол висловив сподівання, що Байден та його команда дуже уважно займатимуться цим питанням.

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Програма "Що це було?" на 24 каналі: дивіться відео

Що цьому передувало