Об этом в эфире 24 Канала отметил глава аналитическо-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук, напомнив, что подобное происходило и при Байдене и его администрации, когда Украине сознательно не предоставляли определенные виды оружия, чтобы она не развила контрнаступление против российских войск.

США не спешат поставлять Украине оружие

Аналитик также напомнил, что был период, когда американцы запрещали Украине наносить удары вглубь России. По его словам, Киев ощущал на себе попытки Вашингтона каждый раз, когда существовала угроза серьезного поражения для России, не допустить его.

Можно с уверенностью сказать, что это уже двухпартийная политика американской администрации. Там панически боятся разгрома России, что она начнет разваливаться, станет неконтролируемой, что там возникнут десятки маленьких, непредсказуемых ядерных государств. Эти фобии очень прочно укоренились как среди республиканцев, так и среди демократов. Поэтому такой сценарий сейчас нельзя исключать,

– озвучил Рыбачук.

О позиции Белого дома по вопросу предоставления оружия: смотрите в видео

В то же время он высказал мнение, что на самом деле первопричина такого нынешнего поведения американской администрации кроется в том, что США израсходовали свои вооруженные запасы в войне против Ирана. Об этом, как отметил Рыбачук, говорят сами генералы в Пентагоне.

Можно было бы честно сказать, что для них не было бы критично предоставить определенную часть ракет, но, возможно, это станет предметом торгов. Сейчас есть информация, что Венс разговаривал с Зеленским, просил не наносить удары по нероссийским танкерам, которые транспортируют казахскую нефть в Новороссийск. Мы на это согласились, да еще и сделали заявление, что внимательно прислушиваемся к просьбам США,

– подчеркнул Рыбачук.

Глава аналитическо-адвокационной организации пояснил, что в международной политике, если страна попросила о чем-то, а другое государство удовлетворило ее просьбу, то в этом случае США тоже должны демонстрировать готовность идти навстречу Украине. Поэтому Рыбачук предположил, что, возможно, определенные изменения в американской политике относительно предоставления украинской стороне необходимого оружия все же произойдут.

Однако он считает, что тема Patriot и получения лицензии на производство ракет к ним – очень далекая перспектива. Сейчас нужно говорить о возможности, например, получения наступательного высокоточного оружия, которое могло бы позволить Украине "стрелять не по стрелам, а по лучникам". Рыбачук подытожил, что Силам обороны сегодня следует уничтожать потенциал России, ее пусковые установки, а также заводы, производящие баллистическое оружие.