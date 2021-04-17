США не имели планов участвовать в саммите Германии, Франции и Украины
У пресс-секретаря Белого дома журналисты спросили, рассматривал ли Байден высказанную Зеленским идею о присоединении США к саммиту Германии, Франции и Украины. На этом саммите должны обсудить агрессию России.
Источник:Укринформ
Джен Псаки ответила, что Белый дом не рассматривал такой возможности. Об этом она сказала 16 апреля во время брифинга.
К теме Мы приближаемся к заседанию "нормандской четверки", – Зеленский
Байден и саммит Зеленского, Макрона и Меркель
Готов ли президент США Джозеф Байден присоединится к обсуждению российской агрессии на саммите глав Украины Владимира Зеленского, Франции Эммануэля Макрона и Германии Ангелы Меркель?
Об этом журналисты спросили у пресс-секретаря Белого дома Дженнифер Псаки.
Я не слышала о таком от нашей команды, которая занимается вопросами национальной безопасности, имеем ли мы планы или решение об участии,
– ответила она.
Ранее такую идею озвучил президент Украины Зеленский. 16 апреля он общался вживую в Париже с президентом Франции Макроном. Канцлер Германии также вступала в разговор – в формате видеосвязи.
Обратите внимание Искусственное дыхание может сделать Макрон, – Зеленский о нормандском формате
Поделиться новостью