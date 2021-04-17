У пресс-секретаря Белого дома журналисты спросили, рассматривал ли Байден высказанную Зеленским идею о присоединении США к саммиту Германии, Франции и Украины. На этом саммите должны обсудить агрессию России.

Джен Псаки ответила, что Белый дом не рассматривал такой возможности. Об этом она сказала 16 апреля во время брифинга.

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Байден и саммит Зеленского, Макрона и Меркель

Готов ли президент США Джозеф Байден присоединится к обсуждению российской агрессии на саммите глав Украины Владимира Зеленского, Франции Эммануэля Макрона и Германии Ангелы Меркель?

Об этом журналисты спросили у пресс-секретаря Белого дома Дженнифер Псаки.

Я не слышала о таком от нашей команды, которая занимается вопросами национальной безопасности, имеем ли мы планы или решение об участии,

– ответила она.

Ранее такую ​​идею озвучил президент Украины Зеленский. 16 апреля он общался вживую в Париже с президентом Франции Макроном. Канцлер Германии также вступала в разговор – в формате видеосвязи.

Важно: Кремль пока от переговоров в нормандском формате отказывается . Хотя Зеленский и заверил, что готов говорить с Путиным, если тот согласится.