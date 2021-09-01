США не могут единолично принять решение относительно членства Украины в НАТО, – Белый дом

В Белом доме заявили, что США не могут единолично принять решение относительно членства Украины в НАТО. Сначала украинская сторона должна выполнить ряд необходимых условий.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отметила: официальный Киев знает, что нужно сделать, чтобы соответствовать стандартам членства. Речь идет о ряде реформ.

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Украина имеет право решить, стоит ли ей вступать в НАТО. Она знает что необходимо принять, чтобы соответствовать стандартам членства,

– отметила Псаки.

По словам пресс-секретаря Белого дома, Украина должна реализовать реформы, направленные на установление верховенства закона, модернизацию сектора обороны и наращивание экономической мощи.

Путь Украины в НАТО: последние новости

Глава представительства НАТО в Украине Александр Винников сообщил, что Украина может войти в Альянс, несмотря на войну на Донбассе. В уставе НАТО не говорится о запрете стране получить членство во время войны на ее территории.

Дипломат также похвалил учения "Си Бриз-2021", которые состоялись в Украине. Винников подчеркнул: "нынешний Sea Breeze – крупнейший в истории, в нем приняли участие более 30 стран".

Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что страны Запада должны проявить "новое мужество" и принять Украину в НАТО. Это будет гарантией безопасности после запуска одиозного газопровода "Северный поток-2".