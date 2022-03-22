США не определили, есть ли в России командир, отвечающий за войну против Украины, – СМИ
Источник:CNN
В США не могут понять, есть ли в России отдельный человек, который отвечает за войну против Украины. Ведь действия россиян на нашей земле абсолютно дезорганизованы.
В Минобороны США говорят, что войска оккупантов без высшего командующего на территории Украины борются за ресурсы. Они вовсе не координируют свои усилия.
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Российские войска не имеют плана
Подразделения, участвовавшие в различных российских наступлениях на Украину, не смогли соединиться. В США считают, что они действуют независимо без всеобъемлющего оперативного плана.
Имеют оккупанты и проблемы со связью. Солдаты и командиры иногда использовали незащищенные каналы связи, чтобы общаться друг с другом. Это облегчает перехват их сообщений и помогает Украине определять цели для собственных контрударов. Западные СМИ сообщают, что такое положение России удивляет американских и других официальных лиц.
Одним из принципов войны является "единоначалие". Россия могла незаметно назначить высшего командующего для наблюдения за вторжением, но даже США не смогли идентифицировать этого человека – состояние боевых действий показывает, что он некомпетентен,
– сказал военный аналитик, генерал-лейтенант в отставке Марк Хертлинг.
Много убитых российских офицеров
За первые три недели войны, согласно данным Украины, убили 5 российских генералов, но независимого подтверждения нет.
Любой военный генерал, убитый в бою, является редким событием. Суть в том, что их командование и контроль вышли из строя,
– сказал генерал армии США в отставке Дэвид Петреус.
Источники сообщили СМИ, что на местах российские войска в полевых условиях часто были отрезаны от своих старших командиров.
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