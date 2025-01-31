США Украину не бросят, – глава МИД Италии раскрыл, что ему сказал Марко Рубио

Глава МИД Италии имел разговор с секретарем Госдепа США. Они обсудили, в частности, и вопрос Украины.

Недавно госсекретарь США Марко Рубио заявил, что война в Украине затянулась. Он отметил, что для успешных переговоров обе стороны должны пойти на уступки, передает 24 Канал со ссылкой на Politico.

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"Вашингтон не бросит Украину"

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни в комментарии изданию сообщил детали своих переговоров с Марко Рубио. Он говорит, что госсекретарь настаивал на том, что США "не откажутся от Украины".

Также Таяни выразил сомнение в том, что Трамп решится на вторжения в Гренландию.

По его словам, главный вывод новой эры Трампа заключается в том, что Европа должна сделать больше, чтобы постоять за себя. Таяни подчеркнул, что европейские страны должны ускориться, чтобы стать сильнее. Если Европа хочет избежать торговой войны с Дональдом Трампом, она должна закупать больше у США и увеличить оборонные бюджеты.

Между тем, WP пишет, что Трамп не поддерживает предоставление дополнительной помощи Украине и выступает против ее вступления в НАТО, считая, что гарантии безопасности должны быть ответственностью Европы. Президент США имеет два возможных пути: поддержать переговоры о прекращении огня и создание европейской миротворческой миссии, или прекратить военную помощь Украине, что может иметь негативные последствия.