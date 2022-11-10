США не передадут Украине современные беспилотники Gray Eagle: в WSJ объяснили почему

Администрация президента США Джо Байдена может не предоставить Украине современных беспилотников Gray Eagle MQ-1C. СМИ сообщают, что там боятся эскалации.

Об этом сообщает The Wall Street Journal, издание ссылается на собственные источники. Там отмечают, что Киев останется без вооружения, которое просил многие месяцы у США.

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Избегают эскалации

Пентагон отклонил запрос, опасаясь, что предоставление беспилотников Gray Eagle MQ-1C может привести к эскалации конфликта и дать сигнал Москве, что США предоставляют оружие, которое может быть нацелено на позиции на территории России,

– сообщают журналисты.

Представитель компании General Atomics, производящей "Серый орел", подтвердил, что компания была проинформирована о решении. Однако там отказались комментировать ситуацию дальше. Представители Пентагона тоже еще не дали свой комментарий.

Какие преимущества беспилотников Gray Eagle MQ-1C

Члены Конгресса от обеих партий подталкивали администрацию к предоставлению Украине средневысотных вооруженных беспилотников, которые могут летать более 24 часов. В сентябрьском письме 17 законодателей призвали администрацию ускорить процесс рассмотрения вопроса о предоставлении Gray Eagle MQ-1C.

Отказ предоставить Украине вооруженные беспилотники усложняет защиту гражданского населения и инфраструктуры, которые Россия атаковала в течение всей войны, подчеркивают правозащитники.

Снизится ли помощь от США после выборов в Конгресс

Бывший командующий американской армией в Европе генерал Бен Ходжес в интервью 24 каналу рассказал, продолжат ли США поддерживать Украину после промежуточных выборов.

Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк недавно подчеркнул, что Украина превратилась в новый символ демократии и борьбы с авторитаризмом, что будет влиять на будущие решения в Вашингтоне.

По его мнению, на сегодняшний день нет никаких рисков того, что США перестанут быть ведущим игроком мировой политики. Поэтому он убежден, что "стоять рядом с Украиной – это значит быть лидером", который принимает ключевые решения.

Обратите внимание – Интервью с Беном Ходжесом: смотрите видео