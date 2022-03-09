США не поддерживают передачу истребителей Украине, – Пентагон

Глава Пентагона заявил, что США не поддерживают идею передать Украине польские МиГ-29. В Вашингтоне полагают, что это может обострить отношения Запада с Россией.

Об этом заявил спикер американского Минобороны Джон Кирби. Он отметил, что глава Пентагона Ллойд Остин говорил о возможности передать Украине истребители со своим польским коллегой.

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США против передачи Украине польских истребителей

Глава Пентагона заявил, что на этом этапе мы не поддерживаем идею передачи дополнительных истребителей Украине,

– сообщил Кирби.

Пресс-секретарь главы ведомства также назвал причины такого решения:

В США убеждены, что лучший способ поддержать украинскую оборону – это предоставить им вооружения и системы, необходимые для борьбы с россиянами, в частности, противотанковой и противовоздушной обороны. Это страна вместе с партнерами делает.

У Украины есть несколько эскадрильей полностью годных самолетов. В Вашингтоне считают, что дополнительные самолеты вряд ли существенно изменят эффективность украинских воздушных сил по сравнению с российскими.

Разведка считает, что передача МиГ-29 Украине может быть ошибочно принята за эскалацию и может привести к серьезной реакции со стороны России.

"Мы оцениваем передачу МиГ-29 Украине как высокий риск. Но, думаем, есть альтернативные варианты, которые лучше подходят для поддержки украинских военных в их борьбе против России", – подытожили в Пентагоне. И добавили, что США продолжат использовать эти варианты.

Напомним, ранее в Польше заявили, что не будут давать Киеву истребители. Также, как сообщил премьер-министр Матеуш Моравецкий, государство не разрешает использовать свои аэродромы.

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