Про це заявив речник американського Міноборони Джон Кірбі. Він зазначив, що глава Пентагону Ллойд Остін розмовляв про можливість передати Україні винищувачі зі своїм польським колегою.

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США проти передачі Україні польських винищувачів

Глава Пентагону заявив, що на цьому етапі ми не підтримуємо ідею передачі додаткових винищувачів Україні,

– повідомив Кірбі.

Прессекретар глави відомства також назвав причини такого рішення:

У США переконані, що найкращий спосіб підтримати українську оборону – це надати їм озброєння та системи, які найбільше потрібні для боротьби з росіянами, зокрема, протитанкової та протиповітряної оборони.

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