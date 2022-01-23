США не пойдут на компромисс с Россией в вопросе открытых дверей НАТО, – Блинкен

Госдеп США уверяет, что Вашингтон не примет требования России, которые ставят под сомнение политику открытых дверей НАТО. По другим вопросам возможна дипломатия.

У Москвы и Вашингтона есть возможность найти понимание относительно европейской безопасности. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

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Речь идет о вопросах контроля над вооружениями, обеспечения прозрачности, снижения рисков, размещения ракетных систем.

В то же время я ясно дал понять министру иностранных дел Лаврову, что есть определенные базовые принципы, по которым мы ни на йоту не допускаем компромисса, например, политика открытых дверей НАТО, право стран решать, с кем и в какие альянсы они хотят вступать,

– подчеркнул Блинкен.

Глава Госдепа в очередной раз предупредил Россию о "серьезных последствиях", если Москва не пойдет по пути дипломатии и диалога.

Что этому предшествовало

Россия выдвинула НАТО свои "гарантии безопасности". Москва дерзко требует, чтобы Североатлантический альянс не расширялся на восток, то есть чтобы Украина и Грузия не получили членство.

В Европе состоялись дипломатические переговоры по этому поводу. Они происходили в форматах Россия – США, Россия – НАТО, Россия – ОБСЕ.

Запад единодушно заявил, что Кремль не имеет права определять, кому в НАТО идти, а кому нет.

Однако России пообещали письменные ответы на гарантии. США должны предоставить их на следующей неделе.

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