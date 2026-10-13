США продолжают предоставлять Украине разведывательные данные по 4 направлениям, – BBC

Украина продолжает получать разведывательную информацию от США. В частности, предупреждения о запусках баллистических ракет, спутниковые снимки и данные о целях на территории России.

Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига, а также сообщил источник BBC в военных кругах.

Что заявил Сибига о разведданных из США?

Во время Варшавского форума по безопасности министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подтвердил, что обмен разведывательной информацией с Соединенными Штатами продолжается.

Вы, вероятно, спрашиваете, получаем ли мы разведывательные данные от американской стороны. Да, мы продолжаем это сотрудничество,

– сказал глава МИД в ответ на вопрос журналистов.

Сибига также прокомментировал задержку объявления воздушной тревоги во время российской атаки на Киев вечером 12 октября. По его словам, это было связано с применением Россией особого типа вооружения, а не с прекращением американской помощи.

Как известно, во время атаки на столицу были применены баллистические ракеты С-400. По данным Владимира Зеленского, пять ракет попали в гражданскую инфраструктуру, а воздушную тревогу объявили уже после взрывов.

В то же время слова Сибиги не означают, что Украина получает предупреждение о каждом российском ракетном запуске. Президент Владимир Зеленский отдельно заявил, что перед ударом баллистическими ракетами по Киеву 12 октября партнеры заранее не предупредили Украину об угрозе.

Разведывательные данные о запуске российских баллистических ракет помогают спасать жизни людей, и это один из самых критических вопросов. Именно это помогает предотвращать гибель людей, когда предупреждение о баллистических ракетах есть,

– подчеркнул глава государства.

По информации источника в военных кругах, Соединенные Штаты продолжают предоставлять Украине разведывательные данные по четырем основным направлениям:

предупреждения о запусках баллистических ракет;

информация о целях на территории России;

спутниковые снимки;

общая военная аналитика.

В то же время советник президента по вопросам развития технологических направлений обороны, эксперт по радиотехнологиям Сергей Бескрестнов с позывным "Флэш" предостерег от преждевременных выводов о том, почему украинская сторона не получила предупреждение о конкретном запуске.

По его словам, подобные ситуации, когда запуск С-400 не фиксировался разведывательными службами партнеров, происходили и раньше.

В BBC также обратили внимание, что ситуации, когда после баллистического удара по Киеву воздушную тревогу объявляют уже после взрывов, происходили и раньше.

После скандала в Белом доме в конце февраля 2025 года США примерно на две недели полностью прекратили передачу Украине разведывательных данных и информации для наведения на цели. Тогда это повлияло на ход Курской операции, завершение которой украинская сторона планировала на апрель.