США не смогут без Украины там, – Зеленский сказал, может ли ЗАЭС "стать нейтральной"

Президент Владимир Зеленский прокомментировал информацию о том, что США предлагают признать аннексию Крыма. А также создать нейтральную зону вокруг Запорожской АЭС под их контролем.

По мнению главы государства, Соединенные Штаты не смогут работать там без Украины. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на брифинг Зеленского, который транслирует "Суспільне Новини".

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Что заявил Зеленский о Крыме и ЗАЭС

Прежде всего украинский президент отметил, что официального предложения к Украине по Крыму и ЗАЭС не поступало. Он подчеркнул, что пока неизвестно, кто распространил эту информацию.

Сообщение от СМИ – это сигналы, но не официальное предложение Украине. Если это будет официально – мы отреагируем. К тому же мы не знаем, чьи это сигналы в медиа – российские или представителей США?

– объясняет Зеленский.