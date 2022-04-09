США не спасают Украину, как когда-то Кувейт: Ближний Восток разочарован – WSJ

По данным американского издания The Wall Street Journal, арабские страны разочарованы действиями США сейчас, в частности во время войны России против Украины. В частности, потому, что Вашингтон не действует так решительно, как во время нападения Ирака на Кувейт в 1990 году.

Ближний Восток считает США нерешительными. Поэтому арабские страны опасаются, что Вашингтон уже не является таким надежным гарантом безопасности, каким был когда-то.

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Во время вторжения Ирака в Кувейт США действовали иначе

В 1990 году Ирак во главе с Саддамом Хусейном захватил Кувейт. На это президент США Джордж Буш – старший отреагировал решительно и создал самую большую со времен Второй мировой войны коалицию для восстановления независимости Кувейта.

Однако с годами США, как пишет издание, ослабило свои позиции. Все это началось с президентства Барака Обамы, который в 2009 году фактически предложил сотрудничество "братьям-мусульманам" после свержения собзника Вашингтона – президента Египта Хосни Мубарака. Затем он отказался от своих же "красных линий" в Сирии, где применили химическое оружие и фактически отдал его под контроль России.

Преемник Обамы Дональд Трамп остался безучастным во время атаки Ирана на крупнейшее нефтяное месторождение в Саудовской Аравии. Кроме того, Иран наносит удары по американским активам на Ближнем Востоке, в то время как Белый дом дал Тегерану ряд уступок во время переговоров в Вене.