Близький Схід вважає США нерішучими. Через це арабські країни побоюються, що Вашингтон уже не є таким надійним гарантом безпеки, яким був колись.

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Під час вторгнення Іраку в Кувейт США діяли інакше

У 1990 році Ірак на чолі з Саддамом Хусейном захопив Кувейт. На це президент США Джордж Буш0старший відреагував рішуче та сторив найбільшу з часів Другої світової війни коаліцію для відновлення незалежності Кувейту.

Однак з роками США, як пише видання, послабило свої позиції. Все це почалося з президентства Барака Обами, який у 2009 році фактично запропонував співпрацю "братам-мусульманам" після повалення собзника Вашингтона – президента Єгипту Хосні Мубарака. Опісля він відмовився від своїх же "червоних ліній" у Сирії, де застосували хімічну зброю та фактично віддав її під контроль Росії.

Наступник Обами Дональд Трамп залишився байдужим під час атаки Ірану найбільшого нафтового родовища у Саудівській Аравії. Крім того, Іран завдає ударів по американським активам на Близькому Сході, у той час як Білий дім дав Тегерану низку поступок під час переговорів у Відні.