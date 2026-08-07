Проблему уже невозможно скрыть: почему США не могут передать Украине ракеты-перехватчики

Украина ищет по всему миру ракеты-перехватчики для систем Patriot, которые крайне необходимы для защиты от российских баллистических ракет. Однако запасы PAC-3 ограничены не только у европейских партнеров: на фоне операций на Ближнем Востоке с дефицитом столкнулись и сами Соединенные Штаты.

Эксперт Совета по внешней политике "Украинская призма" Александр Краев в эфире 24 Канала объяснил, почему Вашингтон сейчас не спешит передавать Украине эти ракеты, несмотря на заявления Дональда Трампа о том, что вооружения хватает. По его словам, ситуация уже дошла до решений, которые ярко демонстрируют реальный масштаб проблемы.

США сами столкнулись с дефицитом PAC-3

Спор вокруг запасов американских ракет, о котором пишут западные СМИ, возник на фоне операций США на Ближнем Востоке. Дональд Трамп публично уверяет, что вооружения хватает, однако ситуация с перехватчиками PAC-3 свидетельствует о серьезных ограничениях: Вашингтон не может быстро пополнять запасы партнеров и пока не рассматривает вопрос о передаче таких ракет Украине.

Что у Америки недостаточно ракет PAC-3, – уже свершившийся факт. Они не в состоянии пополнять запасы европейских партнеров и вообще не рассматривают вариант передачи этих ракет Украине,

– пояснил Краев.

Показательной стала ситуация с американскими войсками на Ближнем Востоке. Для продолжения операций им пришлось заказывать более старые ракеты PAC-2, которые можно производить быстрее и дешевле, чтобы временно компенсировать нехватку более современных PAC-3.

Американские войска на Ближнем Востоке были вынуждены заказать у Lockheed Martin ракеты PAC-2 – предыдущего поколения. Их производят быстрее, и сейчас они должны временно заменить PAC-3, которые значительно дольше, сложнее и дороже изготавливать,

– отметил эксперт.

На этом фоне опровержения Трампа не меняют реального положения дел: по оценке Краева, президент США традиционно пытается представить ситуацию в более позитивном свете, чем она есть на самом деле, однако дефицит ракет уже невозможно скрыть.

Проблема действительно существует, и скрыть ее уже невозможно,

– подчеркнул эксперт.

Поэтому в ближайшее время дипломатическая борьба будет вестись не только за новое производство, но и за перераспределение уже имеющихся запасов. При этом потребности самой американской армии на Ближнем Востоке могут существенно сузить возможности для оперативной помощи Украине.

Краев назвал причину задержки поставки PAC-3 для Украины: смотрите видео