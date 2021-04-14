В США убеждены, что войска, которые Россия стягивает к границе с Украиной, не связанные с учениями "Запад". Дело в том, что они запланированы на сентябрь, то есть для переброски техники еще рано.

Все данные доказывают, что готовят не простые обучения. Об этом заявила представитель миссии США в ОБСЕ Кортни Остриен.

Кстати До 20 апреля Россия стянет к границе с Украиной 110 тысяч военных, – разведка

США обеспокоены действиями России

Остриен отметила, что Россия перебросила 15 – 25 тысяч военнослужащих в оккупированный Крым и к границе. Также стянула пехоту, танковые батальоны, вертолеты и средства.

Эти силы дополняют и без того значительно возросшие боевые возможности России в Крыму. Там, по нашим оценкам, численность военнослужащих России составляет 31 500 человек, а также развернутые современные системы противовоздушной обороны, такие как С-400, истребители и крылатые ракеты береговой обороны,

– говорится в сообщении.

В миссии напомнили, что учения "Запад" пройдут 10 – 16 сентября на полигонах Западного военного округа. Кроме того, отметили, что в 2008 и в 2014 году Россия сконцентрировала силы аналогично. Потом начала военные действия против Грузии и Украины.

"Насколько нам известно, Украина не сделала ни одного шага, который можно было бы рассматривать как провокацию", – отметила Остриен.

Россию в очередной раз призвали объяснить масштабы и цели своей деятельности.

Ситуация на границе: что нужно знать