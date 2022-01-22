В США неожиданно заявили, что не исключают военного ответа на агрессию России против Украины

Международное сообщество с начала 2022 года ведет с Кремлем напряженные переговоры. И вместе с тем активно обсуждает, как будет наказывать Россию в случае ее нового вторжения в Украину.

Пока что основная идея – это удар санкциями. Столь мощный, чтобы Россия, как выразился президент США Джо Байден, потерпела катастрофу. О военном же ответе речи не шло.

Напомним Это будет катастрофа для России, – Байден рассказал, как планирует сдерживать Путина.

В США допустили "все варианты ответов" на новую агрессию России

Вдруг довольно неожиданное заявление прозвучало от постоянной представительницы Соединенных Штатов Америки в Организации Объединенных Наций Линды Томас-Гринфилд. В интервью молдавскому каналу она заверила, что США рассматривают не только экономические, но и военные меры против России в случае эскалации в Украине.

В частности, журналисты спросили у дипломатки, рассматривают ли в США варианты контрмер против России военного характера. И Томас-Гринфилд ответила: "Абсолютно", а затем добавила, что Белый дом "ничего не исключает из списка вероятных ответов".

Мы продолжаем работать с Россией дипломатично, надеемся найти решение этой проблемы, но если мы потерпим неудачу, то ответим на все действия, которые Россия предпримет против Украины,

– сказала при этом представительница США.

Отметим, Линда Томас-Гринфилд является также членом NSC – Совета национальной безопасности США. Так что ее слова имеют политический вес. Однако комментариев относительно них от других американских чиновников пока не было.

Почему заявление Линды Томас-Гринфилд можно считать неожиданным

Томас-Гринфилд на брифинге 21 января заверила, что США готовы созвать Совбез ООН в случае агрессии России против Украины.

Здесь важно подчеркнуть, что ранее власти США (как и руководство НАТО) категорически отрицали любые варианты силовых действий против России. В частности, заявляли, что:

Войска НАТО и США в Украину направлять не будут.

Могут их направить разве что в страны восточного фланга Альянса.

На это даже отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, это будет "большой ошибкой мира".

Так же и касаемо санкций, которые в США готовы ввести против России при условии ее нового нападения на Украину, у Зеленского есть замечание: они должны быть превентивными – то есть, введенными до агрессии, а не после нее.

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