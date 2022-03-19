США обеспокоены намерениями Китая помочь России, – Белый дом

Соединенные Штаты сохраняют беспокойство, что Китай все же может оказать полную поддержку России. Вашингтон будет внимательно наблюдать за действиями Пекина.

Об этом сообщила представитель Белого дома Джен Псаки во время брифинга в американской столице после онлайн-встречи Джо Байдена и Си Цзиньпина 18 марта.

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Президент подробно очертил осложнения и последствия, которые наступят, если Китай предоставит материальную поддержку России, совершающей жестокие нападения на украинские города и мирное население. И это то, за чем мы будем следить, весь мир будет следить,

– сказала пресс-секретарь.

Джен Псаки уточнила, что Вашингтон будут следить, прежде всего, за действиями, а не заявлениями Пекина.