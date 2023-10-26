Ракеты, снаряды, Javelin: США объявили о новом мощном пакете помощи для Украины

Энтони Блинкен сообщил, что Штаты выделяют Украине новый пакет помощи. В этот раз говорится о сумме в размере 150 миллионов долларов.

США поддерживают Украину в ее борьбе за свободу. Детали о новом пакете помощи рассказал Андрей Ермак.

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В новый пакет помощи вошли:

боеприпасы для систем ПВО NASAMS;

ракеты ПВО AIM-9M;

зенитные ракеты Stinger;

дополнительные боеприпасы для HIMARS;

артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм;

ракеты TOW;

системы Javelin;

более 2 миллионов патронов к стрелковому оружию;

приборы ночного видения;

активные бронеплиты для танков Абрамс и другое.

Ермак поблагодарил Штаты за помощь.

Когда Украина получит ракеты дальностью 300 киллометров



Мирослава Гонгадзе заявила, что Украина может получить ракеты дальностью 300 киллометров уже в январе 2024 года.

По словам чиновника в Генштабе ВСУ, по результатам встречи военного командования Украины и военного командования союзников, темпы поставки оружия в Украину не уменьшатся. В январе Украина получит новые ракеты дальностью 300 километров,

– говорится в сообщении.

Она также уточнила, что эти ракеты будут весить до 100 кг.