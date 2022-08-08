Боеприпасы для NASAMS и новые "Джавелины": США объявили о новом пакете помощи Украине
Источник:Минобороны США
Украина продолжает получать пособие от Соединенных Штатов Америки. Новый пакет помощи должен закрыть критические потребности в сфере безопасности.
Об этом сообщили 8 августа в Министерстве обороны США. Пакет предусматривает большое количество дополнительных боеприпасов, оружия и оборудования.
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В Минобороны США отметили, что украинские военные эффективно используют американское оружие. Поэтому новой помощью для противодействия россиянам станут:
- дополнительные боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности HIMARS;
- 75 тысяч снарядов 155-мм артиллерии;
- 20 120-мм минометных систем и 20 тысяч снарядов для 120-мм минометов;
- боеприпасы для национальных передовых зенитно-ракетных систем NASAMS;
- 1000 Javelin и сотни противотанковых систем AT4;
- 50 боевых машин пехоты;
- противопехотные боеприпасы Claymore;
- взрывчатые вещества C-4, подрывные боеприпасы и оборудование для подрыва;
- медицинские принадлежности, включая аптечки первой помощи, перевязочные материалы, мониторы и другое оборудование.
На новую помощь от США отреагировал руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.
"Спасибо союзникам за мощную поддержку Украины", – отметил Ермак.
Учитывают потребности на поле боя
В Минобороны США отметили, что с начала президентства Джо Байдена Украина получила примерно 9,8 миллиарда долларов на помощь по безопасности. А с начала российско-украинской войны в 2014 году США выделили более 11,8 миллиарда долларов.
Чтобы удовлетворить постоянно меняющиеся потребности Украины на поле боя, Соединенные Штаты будут продолжать сотрудничать со своими союзниками и партнерами, чтобы предоставить Украине ключевые средства, направленные на изменение ситуации,
– отметили в Минобороны США.
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Помощь Украине от партнеров
Северная Македония передала украинской армии танки Т-72. Кроме этого, объявила о предоставлении четырех штурмовиков Су-25.
"Много народов сегодня выявляют больше мужества, чем половина G20. Как Северная Македония, подставившая Украине плечо в виде танков и самолетов. Мы никогда этого не забудем", – сказал заместитель руководителя ОП Михаил Подоляк.Заметьте! Северная Македония – Балканская страна с населением более 2 миллионов.
Также Украине активно помогает Польша. В частности, самоходные пушки AHS Krab уже уничтожают россиян на поле боя. Уже есть факты успешной ликвидации вражеских складов с боеприпасами и горючим, логистических центров, опорных пунктов, техники и живой силы.