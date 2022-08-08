Боеприпасы для NASAMS и новые "Джавелины": США объявили о новом пакете помощи Украине

Украина продолжает получать пособие от Соединенных Штатов Америки. Новый пакет помощи должен закрыть критические потребности в сфере безопасности.

Об этом сообщили 8 августа в Министерстве обороны США. Пакет предусматривает большое количество дополнительных боеприпасов, оружия и оборудования.

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В Минобороны США отметили, что украинские военные эффективно используют американское оружие. Поэтому новой помощью для противодействия россиянам станут:

дополнительные боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности HIMARS;

75 тысяч снарядов 155-мм артиллерии;

20 120-мм минометных систем и 20 тысяч снарядов для 120-мм минометов;

боеприпасы для национальных передовых зенитно-ракетных систем NASAMS;

1000 Javelin и сотни противотанковых систем AT4;

50 боевых машин пехоты;

противопехотные боеприпасы Claymore;

взрывчатые вещества C-4, подрывные боеприпасы и оборудование для подрыва;

медицинские принадлежности, включая аптечки первой помощи, перевязочные материалы, мониторы и другое оборудование.

На новую помощь от США отреагировал руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

"Спасибо союзникам за мощную поддержку Украины", – отметил Ермак.

Учитывают потребности на поле боя

В Минобороны США отметили, что с начала президентства Джо Байдена Украина получила примерно 9,8 миллиарда долларов на помощь по безопасности. А с начала российско-украинской войны в 2014 году США выделили более 11,8 миллиарда долларов.

Чтобы удовлетворить постоянно меняющиеся потребности Украины на поле боя, Соединенные Штаты будут продолжать сотрудничать со своими союзниками и партнерами, чтобы предоставить Украине ключевые средства, направленные на изменение ситуации,

– отметили в Минобороны США.

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Помощь Украине от партнеров

Северная Македония передала украинской армии танки Т-72. Кроме этого, объявила о предоставлении четырех штурмовиков Су-25.

"Много народов сегодня выявляют больше мужества, чем половина G20. Как Северная Македония, подставившая Украине плечо в виде танков и самолетов. Мы никогда этого не забудем", – сказал заместитель руководителя ОП Михаил Подоляк.

Северная Македония – Балканская страна с населением более 2 миллионов.

Также Украине активно помогает Польша. В частности, самоходные пушки AHS Krab уже уничтожают россиян на поле боя. Уже есть факты успешной ликвидации вражеских складов с боеприпасами и горючим, логистических центров, опорных пунктов, техники и живой силы.

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