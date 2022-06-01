США объявят о новой оборонной помощи для Украины буквально на днях, – Госдеп

Вскоре США должны объявить оказание новой помощи для Украины. Это будет очередной важный вклад в нашу оборону и победу в войне против России.

В Государственном департаменте США 31 мая сказали, что детали будут известны уже в ближайшее время. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на брифинг Госдепа.

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"В условиях жестокой агрессии Кремля"

Соответствующее заявление сделал спикер учреждения Нед Прайс. По его словам, прежде всего, речь идет об отправке новых видов вооружений в Украину. Это будет происходить в рамках масштабного пакета поддержки, который был принят ранее .

Мы должны в дальнейшем усиливать способность Украины защищаться в условиях жестокой агрессии Кремля, и у нас будет больше (Информации о помощи – 24 кнал) в этом плане уже в ближайшие дни,

– подытожил Прайс.

Однако он не озвучил никаких деталей. Поэтому неизвестно ни объема новой партии вооружения, ни сроки ее поступления.

Сколько помощи США уже оказали

Полную запись трансляции брифинга Госдепа США 31 мая можно просмотреть по этой ссылке

Нед Прайс отметил, что с начала полномасштабного вторжения России вонеи оказали Украине очень много помощи. Только оборонной поддержки нам уже поступило на общую сумму 3,8 миллиарда долларов.

Однако новый пакет помощи на 40 миллиардов значительно увеличивает возможности. Мол, наша страна борется с превосходящими силами. Поэтому, по мнению Прайса, украинцы должны иметь все, что необходимо для эффективной обороны.

Он подчеркнул, что каждый элемент оборонной поддержки Украины со стороны США рассчитан на достижение конкретных целей. Если говорить более конкретно – усиление способности украинцев защищать собственную территорию.

Будет только оружие для поля боя

Недавно президент США Джозеф Байден сказал, что его страна не будет предоставлять в рамках поддержки ракетные системы. Речь идет о тех, которые способны наносить удары по России.

Он об этом говорил после того, как в американских СМИ появились сообщения о том, что США хотят предоставить Украине реактивные системы залпового огня MLRS.

Мы не будем отправлять ракеты большой дальности для использования их вне поля боя в Украине,

– объяснил прайс недавнее заявление президента.

Следует заметить, что именно такие РСЗО, фигурировавшие в данных СМИ, не раз просила наша власть. Такой тип вооружения помог бы победить в контр-батарейной борьбе. Ранее глава Офиса президента Андрей Ермак говорил, что благодаря этой технике удалось спасти сотни или даже тысячи жизней украинцев.

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