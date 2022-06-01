У Державному департаменті США 31 травня сказали, що деталі будуть відомі вже найближчим часом. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на брифінг Держдепу.

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"В умовах жорстокої агресії Кремля"

Відповідну заяву зробив речник установи Нед Прайс. За його словами, передусім мовиться про відправлення нових видів озброєнь в Україну. Це буде відбуватися в межах масштабного пакета підтримки, який ухвалили раніше.

Ми повинні надалі посилювати здатність України захищатися в умовах жорстокої агресії Кремля, і ми матимемо більше (Інформації про допомогу – 24 кнал) в цьому плані вже ближчими днями,

– підсумував Прайс.

Проте він справді не озвучив жодних деталей. Тому невідомо ні об'єм нової партії озброєння, ні строки її надходження.

Зверніть увагу! Повний запис трансляції брифінгу Держдепу США 31 травня можна переглянути за цим посиланням.

Скільки допомоги США вже надали

Нед Прайс зазначив, що від початку повномасштабного вторгнення Росії вонеи надали україні дуже багато допомоги. Лише оборонної підтримки нам вже надійшло на загальну суму 3,8 мільярда доларів.

Проте новийпакет допомоги на 40 мільярдів значно збільшує можливості. Мовляв, наша країна бореться із силами, які переважають. Тому на думку Прайса українці повинні мати все, що необхідно для ефективної оборони.

Він підкреслив, що кожен елемент оборонної підтримки України з боку США розрахований на досягнення конкретних цілей. Якщо говорити конкретніше – посилення здатності українців обороняти власну територію.

Буде лише зброя для поля бою

Нещодавно президент США Джозеф Байден сказав, що його країна не надаватиме в межах підтримки ракетні системи. Мовиться про ті, які здатні завдавати ударів по Росії.

Він про це говорив після того, як в американських ЗМІ з'явилися повідомлення, що США хочуть надати Україні реактивні системи залпового вогню MLRS.

Ми не надсилатимемо ракети великої дальності для використання їх поза полем бою в Україні,

– пояснив прайс нещодавну заяву президента.

Слід зауважити, що саме такі РСЗВ, які фігурували в даних ЗМІ, не раз просила наша влада. Такий тип озброєння допоміг би перемогти у контр-батарейній боротьбі. Раніше глава Офісу президента Андрій Єрмак казав, шо завдяки цій техніці вдалося б врятувати сотні або навіть тисячі життів українців.

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