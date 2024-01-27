Инцидент произошел 25 января в городе Нью-Лондон, штат Коннектикут. Там упала колокольня Первой конгрегационалистской церкви.

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Город потерял достопримечательность

Эта церковь была построена в 1850 году. Она была одной из главных достопримечательностей Нью-Лондона.

В четверг там внезапно обрушился шпиль. По словам местных властей, проблем с этим зданием не было.

Момент падения церковной колокольни: видео Sky News



Внутри задней части церкви находилась женщина. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших, потому что она чудом уцелела.

Церковные руины решили полностью убрать: видео WFSB



В результате падения 46-метровой церковной колокольни была разрушена большая часть церкви. Все, что осталось от достопримечательности, местные власти решили снести. Причины обрушения выясняются.

Похожий случай был в Мексике