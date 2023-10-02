Также около 20 человек оказались под завалами. Известно, что в церкви проходила церемония крещения. Там присутствовало около 100 человек.

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В Мексике крыша церкви обрушилась во время церемонии крещения

После того как упала крыша церкви Санта-Кру, 49 человек доставили в больницу. Среди пострадавших есть дети.

Известно, что около 20 человек до сих пор находятся под завалами. На место трагедии прибыли сотрудники скорой помощи и спасатели. Они пытаются достать людей.

Позже обнародовали список из около 50 человек, которые были госпитализированы в результате трагедии. Среди них 4-месячный ребенок, трое 5-летних и двое 9-летних.

По информации правоохранителей, среди погибших, вероятно, есть трое детей.

Пока причины обрушения – неизвестны. Продолжаются спасательные работы.

Последствия трагедии в Мексике / фото EFE, AP

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