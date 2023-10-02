Также около 20 человек оказались под завалами. Известно, что в церкви проходила церемония крещения. Там присутствовало около 100 человек.
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В Мексике крыша церкви обрушилась во время церемонии крещения
После того как упала крыша церкви Санта-Кру, 49 человек доставили в больницу. Среди пострадавших есть дети.
Известно, что около 20 человек до сих пор находятся под завалами. На место трагедии прибыли сотрудники скорой помощи и спасатели. Они пытаются достать людей.
Позже обнародовали список из около 50 человек, которые были госпитализированы в результате трагедии. Среди них 4-месячный ребенок, трое 5-летних и двое 9-летних.
По информации правоохранителей, среди погибших, вероятно, есть трое детей.
Пока причины обрушения – неизвестны. Продолжаются спасательные работы.
Последствия трагедии в Мексике / фото EFE, AP
Другие подобные трагические случаи
- Напомним, что 26 июня в городе Александрия в Египте внезапно обрушилась 13-этажка. Квартиры, расположенные в этом здании, арендовали преимущественно отдыхающие.
- Также ранее юго-восток Турции всколыхнуло мощное землетрясение, нанесшее серьезные разрушения. Даже после того, как землетрясение закончилось, в Турции начали обрушиваться здания.
- Кроме того, в Марселе, что на юге Франции, обрушился четырехэтажный дом. Обрушение стало причиной частичного разрушения и соседних домов. Местные СМИ писали, что эвакуировать удалось 11 человек. 9 из них – не получили ранения, в частности, двое детей. Еще у двоих относительно легкие ранения.