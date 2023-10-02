Також близько 20 осіб опинилися під завалами. Відомо, що у церкві відбувалася церемонія хрещення. Там були присутні близько 100 осіб.
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У Мексиці дах церкви обвалився під час церемонії хрещення
Після того, як впав дах церкви Санта-Кру, 49 осіб доставили в лікарню. Серед постраждалих є діти.
Відомо, що близько 20 осіб досі перебувають під завалами. На місце трагедії прибули співробітники служби швидкої допомоги та рятувальники. Вони намагаються дістати людей.
Згодом оприлюднили список із близько 50 осіб, які були госпіталізовані внаслідок трагедії. Серед них 4-місячна дитина, троє 5-річних і двоє 9-річних.
За інформацією правоохоронців, серед загиблих, ймовірно, є троє дітей.
Наразі причини обвалення – невідомі. Тривають рятувальні роботи.
Наслідки трагедії у Мексиці / Фото EFE, AP
Інші подібні трагічні випадки
- Нагадаємо, що 26 червня в місті Александрія в Єгипті раптово обвалилася 13-поверхівка. Квартири, розташовані в цій будівлі, орендували переважно відпочивальники.
- Також раніше південний схід Туреччини сколихнув потужний землетрус, який завдав серйозних руйнувань. Навіть після того, як землетрус закінчився, у Туреччині почали обвалюватися будівлі.
- Окрім цього, у Марселі, що на півдні Франції, обвалився чотириповерховий будинок. Обвал став причиною часткового руйнування і сусідніх будинків. Місцеві ЗМІ писали, що евакуювати вдалося 11 осіб. 9 з них – не зазнали поранень, зокрема, двоє дітлахів. Ще у двох відносно легкі поранення.