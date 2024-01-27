Інцидент стався 25 січня у місті Нью-Лондон, штат Коннектикут. Там впала дзвіниця Першої конгрегаціоналістської церкви.

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Місто втратило пам'ятку

Цю церкву побудували 1850 році. Вона була однією з головних пам'яток Нью-Лондона.

У четвер там раптово обвалився шпиль. За словами місцевої влади, проблем із цією будівлею не було.

Момент падіння церковної дзвіниці: відео Sky News



Всередині задньої частини церкви була жінка. На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих, тому що вона дивом вціліла.

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Внаслідок падіння 46-метрової церковної дзвіниці була зруйнована більша частина церкви. Все, що залишилося від визначної будівлі, місцева влада вирішила знести. Причини обвалу наразі з'ясовуються.

Схожий випадок був у Мексиці