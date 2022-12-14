Соответствующую информацию сообщили в Минюсте США. По их данным, 13 декабря в Бруклине этим лицам был объявлен обвинительный акт по 16 пунктам.

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В чем США обвиняют пятерых россиян и двух американцев

По данным обвинения, эти американцы и россияне вступили в сговор, чтобы получить:

технологии военного уровня и двойного использования от американских компаний для оборонного сектора России;

а также контрабанду боеприпасов для снайперских винтовок, нарушая санкции США, введенные в начале 2022 года.

Согласно обвинению, подсудимые незаконно закупали и экспортировали высокочувствительные и строго регулируемые электронные компоненты, некоторые из которых могут быть использованы при разработке ядерного и гиперзвукового оружия, квантовых вычислений и других военных приборов,

– заявили в Минюсте.

В ведомстве также назвали имена лиц, против которых выдвинули обвинения. В списке:

44-летний Евгений Гринин из Москвы;

57-летний Алексей Ипполитов – тоже житель столицы России;

52-летний Борис Лившиц из Санкт-Петербурга;

41-летняя Светлана Скворцова из Москвы;

а также 48-летний Вадим Конощенок из Санкт-Петербурга. Предполагается, что именно он — действующий офицер российского ФСБ;

35-летний Алексей Брейман из Нью-Гэмпшира;

и 41-летний Вадим Ермоленко из Нью-Джерси.

Генеральный прокурор заявил, что трое из них – под стражей. Поэтому чиновник считает, что США уже нарушили схему осуществления незаконных закупок.

Более того, если вину обвиняемых докажут, то семи гражданам грозит до 30 лет тюрьмы.

В Минюсте заверили, что и дальше будут применять экономические санкции против России и против тех, помогает российскому руководству продолжать войну в Украине.

Что этому предшествовало