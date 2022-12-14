Відповідну інформацію повідомили в Мін'юсті США. За їхніми даними, 13 грудня в Брукліні цим особам оголосили обвинувачувальний акт за 16 пунктами.

Читайте також ФСБ затримала за замах на держзраду росіянина, який хотів вступити до ЗСУ

У чому США звинувачують п'ятьох росіян та двох американців

За даними обвинувачення, ці американці та росіяни вступили в змову, щоб отримати:

технології військового рівня й подвійного використання від американських компаній для оборонного сектору Росії;

а також контрабанду боєприпасів для снайперських гвинтівок, порушуючи санкції США, запроваджені на початку 2022 року.

​Згідно з обвинуваченням, підсудні незаконно закуповували та експортували високочутливі та суворо регульовані електронні компоненти, деякі з яких можуть бути використані при розробці ядерної та гіперзвукової зброї, квантових обчислень та інших військових приладів,

– заявили в Мін'юсті.

У відомстві також назвали імена осіб, проти яких висунули звинувачення. У списку:

44-річний Євген Гринін з Москви;

57-річний Олексій Іпполітов – теж мешканець столиці Росії;

52-річний Борис Лівшиць з Санкт-Петербурга;

41-річна Світлана Скворцова з Москви;

а також 48-річний Вадим Конощенок з Санкт-Петербурга. Припускають, що саме він — чинний офіцер російського ФСБ;

35-річний Олексій Брейман з Нью-Гемпширу;

і 41-річний Вадим Єрмоленко з Нью-Джерсі.

Генеральний прокурор заявив, що троє з них – під вартою. Тож посадовець вважає, що США вже порушили схему здійснення незаконних закупівель.

Ба більше, якщо провину обвинувачених доведуть, то сімом громадянам загрожує до 30 років тюрми.

У Мін'юсті запевнили, що й надалі застосовуватимуть економічні санкції проти Росії та проти тих, хто допомагає російському керівництву продовжувати війну в Україні.

Що цьому передувало