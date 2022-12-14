Відповідну інформацію повідомили в Мін'юсті США. За їхніми даними, 13 грудня в Брукліні цим особам оголосили обвинувачувальний акт за 16 пунктами.
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У чому США звинувачують п'ятьох росіян та двох американців
За даними обвинувачення, ці американці та росіяни вступили в змову, щоб отримати:
- технології військового рівня й подвійного використання від американських компаній для оборонного сектору Росії;
- а також контрабанду боєприпасів для снайперських гвинтівок, порушуючи санкції США, запроваджені на початку 2022 року.
Згідно з обвинуваченням, підсудні незаконно закуповували та експортували високочутливі та суворо регульовані електронні компоненти, деякі з яких можуть бути використані при розробці ядерної та гіперзвукової зброї, квантових обчислень та інших військових приладів,
– заявили в Мін'юсті.
У відомстві також назвали імена осіб, проти яких висунули звинувачення. У списку:
- 44-річний Євген Гринін з Москви;
- 57-річний Олексій Іпполітов – теж мешканець столиці Росії;
- 52-річний Борис Лівшиць з Санкт-Петербурга;
- 41-річна Світлана Скворцова з Москви;
- а також 48-річний Вадим Конощенок з Санкт-Петербурга. Припускають, що саме він — чинний офіцер російського ФСБ;
- 35-річний Олексій Брейман з Нью-Гемпширу;
- і 41-річний Вадим Єрмоленко з Нью-Джерсі.
Генеральний прокурор заявив, що троє з них – під вартою. Тож посадовець вважає, що США вже порушили схему здійснення незаконних закупівель.
Ба більше, якщо провину обвинувачених доведуть, то сімом громадянам загрожує до 30 років тюрми.
У Мін'юсті запевнили, що й надалі застосовуватимуть економічні санкції проти Росії та проти тих, хто допомагає російському керівництву продовжувати війну в Україні.
Що цьому передувало
- Увесь цивілізований світ запровадив санкції проти Росії, щоб режим Путіна не міг купувати зброю та обладнання для війни в Україні.
- На початку грудня стало відомо, що Росія вже почала використовувати боєприпаси 40-річної давнини. За даними США, Москва використає всі свої придатні боєприпаси ще до початку 2023 року.
- Також Кремлю не вистачає деталей до літаків та гелікоптерів. Тож ще влітку 2022 року вони розбирали деякі літаки на запчастини.
- Окрім того, співробітник СБУ та експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак заявив, що через санкції в Росії закінчується мікроелектроніка для військової промисловості. Щоб знайти хоч якісь частини для військової техніки, росіяни почали купувати через треті країни дуже багато побутової техніки.
- Відомо, Кремль розбирає на деталі холодильники, праски та іншу техніку. З них і отримують мікрочипи, які можна використовувати для примітивного озброєння.