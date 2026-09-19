США одобрили продажу Украине средств ПВО и ракет на сумму 2,7 миллиарда долларов
Государственный департамент США одобрил возможное соглашение о продаже Украине оборудования и услуг для модернизации систем противовоздушной обороны на сумму 2,68 миллиарда долларов. Финансирование будет осуществляться за счет европейских взносов и средств американской программы военного финансирования.
Как сообщают в Государственном департаменте США, средства американского иностранного военного финансирования (FMF), выделенные при предыдущей администрации, будут зачислены в качестве вклада США в капитал Инвестиционного фонда восстановления Украины по принципу 1:1.
Украина запросила ракеты и радары для противодействия беспилотникам
Запрос украинской стороны охватывает закупку и модернизацию оборонных средств, относящихся к категории неосновного военного оборудования. Все поставки направлены на существенное усиление потенциала противовоздушной обороны.
Перечень оборонных позиций включает:
- ракеты S-300 Clone;
- ракеты GAM-67;
- ракетные системы ПВО с лазерным наведением и увеличенной дальностью действия.
Кроме того, Киев рассчитывает получить транспортно-пусковые установки Improvised Transporter Erector Launcher 1.5 и комплекты модификаций для мобильных пусковых систем.
Для борьбы с вражескими дронами запланирована закупка радиолокационных станций RPS 202, а также прицепов с подъемными мачтами. Пакет также включает техническое обслуживание, программное обеспечение, транспортные и логистические услуги, а также капитальный ремонт оборудования.
Для реализации предлагаемой сделки не требуется направлять в Украину каких-либо дополнительных представителей правительства США или подрядчиков. Предлагаемая продажа этого оборудования и услуг поддержки не изменит базовый военный баланс в регионе,
– говорится в заявлении Госдепа США.
Как уже сообщалось на нашем сайте, Украина готовит встречи с американцами для усиления защиты воздушного пространства и расширения противоракетных программ.
Кроме того, ранее мы писали, что Еврокомиссия одобрила финансирование ПВО для Украины, выделив миллиардные средства на закупку ракет и беспилотников.