Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в обращении в конце 1666-го дня войны.

Создание эффективного противоракетного щита

По словам главы государства, предстоящие переговоры с американскими партнерами затронут вопросы приближения мира, энергетической и продовольственной безопасности.

Важно! Главным приоритетом оборонного сотрудничества остается укрепление украинского воздушного пространства новыми комплексами и боеприпасами.

Параллельно Украина активно работает над расширением специализированной совместной инициативы по защите от баллистических угроз. Ключевая задача на этот год – подготовить и испытать новую систему обороны.

Украинская сторона стремится получить эффективное решение, которое будет значительно дешевле в производстве и более масштабируемым, чем существующие мировые аналоги.

Спасибо всем, кто помогает. Самые сильные компании Европы, способные внести вклад в антибаллистику, уже участвуют в программе FREYJA,

– подчеркнул Владимир Зеленский.

Сотрудничество с международными производителями вооружений и правительствами стран-партнеров в настоящее время проходит достаточно продуктивно. Напомним, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о решении ЕС профинансировать закупку ракет-перехватчиков для систем Patriot для Украины, а также совместно с Киевом работать над новой модульной системой противоракетной обороны на основе проекта Freya.